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Хазин разгадал "тайну Суэцкого пролива": "Ужас-ужас-ужас"

31 марта 2021, 14:25  •  352 • Политика
Неожиданную версию о том, кто мог устроить коллапс в Суэцком канале, выдвинул экономист Михаил Хазин. Он назвал "громкие имена". При этом Хазин уверен, что вся ситуация с контейнеровозом - не более чем раздутый СМИ инфоповод: "Это сейчас ужас-ужас-ужас, а через неделю всё рассосётся".
Комментируя свежий прогноз некоторых экспертов о том, что российский рубль резко упадёт к доллару и евро, экономист и публицист Михаил Хазин сравнил эту новость с шумихой вокруг ситуации в Суэцком канале. Эксперт, беседуя с ведущим "Царьград. Главное" Юрием Пронько, заявил следующее: "Ну, мы видели, как в Суэцком канале Петров и Боширов, соответственно, ухитрились…"
На что Пронько с улыбкой возразил: "Вы сейчас точно глобальный скандал разовьёте: Хазин заявил, кто устроил кирдык на Суэцком канале".
Экономист на это добавил, что ещё и пробку устроила якобы женщина-мусульманка, которая была капитаном контейнеровоза - такие слухи ходят сейчас в интернете.
А если серьёзно, продолжил Хазин, то шум вокруг Суэцкого канала как поднялся, так и уляжется, и точно так же прекратится ажиотаж вокруг якобы падающего рубля. "Ну вы меня простите, конечно, это, конечно, ужас-ужас-ужас, но всё рассосется через неделю в Суэцком канале. Понимаю, если бы там война началась между Израилем и Египтом, как это было в конце 60-х. Но сейчас этого нет и близко. Но как повод это используется".
Эксперт пояснил, что нужно понимать базовые экономические тенденции. А они сейчас таковы: экономический спад в мировой экономике продолжается, инфляционные тенденции нарастают, и из-за этого падают реально располагаемые доходы домохозяйств, а значит, падает спрос. "Механизм стимулирования спроса больше не работает", - подчеркнул Хазин. Поэтому даже при растущих ценах на нефть и понижающейся ставке ЦБ нас ждёт только рост цен, сделал вывод эксперт.

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