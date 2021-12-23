Хазин разгадал намёк Путина на пресс-конференции: "Я бы на месте Набиуллиной занервничал"

Михаил Хазин разгадал намёк Владимира Путина на пресс-конференции, адресованный представителям российских денежных властей: "Я бы на месте Набиуллиной занервничал".

Экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" перечислил ключевые, на его взгляд, тезисы, которые можно вынести после большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Один из этих выводов касается текущей денежно-кредитной политики, за которую в России отвечают Минфин во главе с Антоном Силуановым и Центробанк под руководством Эльвиры Набиуллиной.

По мнению эксперта, глава государства очень специфически выразил собственное отношение к курсу этих ведомств.

Собеседник "Первого русского" интерпретировал слова президента следующим образом: в рамках предыдущей экономической модели он был готов терпеть такую политику, но теперь модель меняется, Россия должна переходить к экономическому росту - посмотрим, что будут делать денежные власти.

То есть я бы в рамках такой формулировки на месте Набиуллиной и Силуанова занервничал бы, - резюмировал экономист.

Таким образом, он не согласился с другим участником прямого эфира - политологом Георгием Бовтом, который счёл, что Путин, напротив, якобы выразил поддержку нынешнему курсу ЦБ.

Хазин назвал оппонента представителем либеральной части элиты, одним из главных передовых лиц которой как раз является Набиуллина.