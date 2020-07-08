Хазин раскрыл план свержения Путина: "Я могу ошибаться, но..."

В эфире "Царьград. Главное" экономист Михаил Хазин отметил, что, как бывший чиновник, он точно видит, что происходит в Америке и России между банкирами и национальными элитами.

"В Америке они персонифицировались в Байдена с политической партией и Трампа с республиканцами. Вы что, считаете, что у нас другая ситуация? У нас есть те же банкиры - мы видим Набиуллину, Силуанова, которые с пеной у рта делают всё, чтобы у нас не было экономического роста. Собственно, и другие есть персонажи из 90-х годов. Вот у меня есть чёткое ощущение, что эти персонажи, воспользовавшись эпидемией, попытались сделать так, чтобы народ вышел на улицы и свергнул Путина. Вот у меня было чёткое ощущение. Я могу ошибаться, но..." - заявил Хазин.

Он подчеркнул, что не является ни политологом, ни специалистом по Кремлю, но немножко понимает, как устроено государственное управление.

"Вот то, что делалось в конце марта, апреле, начале мая, это был целенаправленный вывод десятков миллионов человек в безвыходное положение, когда им нечем кормить семью", - уверен Хазин.

Он добавил: у него есть чёткое ощущение, что некоторая договорённость, по крайней мере локальная, достигнута совсем недавно, и довольно быстро по Москве убрали некоторые ограничения.