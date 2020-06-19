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Хазин предсказал России госпереворот, схожий с "оранжевой революцией"

19 июня 2020, 23:00  •  164 • Политика
Известный российский экономист и публицист Михаил Хазин предсказал жесточайший кризис в случае, если либеральные глобалисты останутся у власти в России. По его словам, всё может закончиться госпереворотом, если не противостоять бунтам.
Так Хазин прокомментировал статьи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и его заместителя Дмитрия Медведева о будущем страны. По словам экономиста, сохранить "псевдодемократическую модель" с ротацией либеральных элит под общим кураторством глобального западного проекта - невозможно. Остаться у власти либералы смогут в случае организации очередной "оранжевой революции" или если президент РФ Владимир Путин не сможет лишить их рычагов управления финансами.
Если представители либеральных глобалистов остаются у власти, то мы сваливаемся в жесточайший кризис, масштаб которого не оставляет альтернативы прямым мобилизационным методам управления, - пишет Хазин в своем блоге.
Если же Путин сможет "их снести", то ему придётся прижать формально демократические институты. Только так, полагает экономист, возможен переход к сценарию роста. В этом случае кризиса удастся избежать.

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