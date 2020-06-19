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Хазин предсказал России госпереворот, схожий с "оранжевой революцией"
19 июня 2020, 23:00 • 164 • Политика
Известный российский экономист и публицист Михаил Хазин предсказал жесточайший кризис в случае, если либеральные глобалисты останутся у власти в России. По его словам, всё может закончиться госпереворотом, если не противостоять бунтам.
Так Хазин прокомментировал статьи секретаря Совбеза России Николая Патрушева и его заместителя Дмитрия Медведева о будущем страны. По словам экономиста, сохранить "псевдодемократическую модель" с ротацией либеральных элит под общим кураторством глобального западного проекта - невозможно. Остаться у власти либералы смогут в случае организации очередной "оранжевой революции" или если президент РФ Владимир Путин не сможет лишить их рычагов управления финансами.
Если же Путин сможет "их снести", то ему придётся прижать формально демократические институты. Только так, полагает экономист, возможен переход к сценарию роста. В этом случае кризиса удастся избежать.
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