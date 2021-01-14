Хазин показал бунты в Европе, сделав признание: "Я подозревал…"

В Брюсселе мигранты подожгли полицейский участок, атаковали кордоны полиции, устроили погромы и даже напали на машину короля. Беспорядки в столице Европы прокомментировал экономист Михаил Хазин.

К бунту мигрантов привела смерть молодого парня из мигрантской среды в полицейском участке. По версии правоохранителей, молодому человеку стало плохо после задержания, он потерял сознание и скончался. Мигранты же считают, что в смерти парня виноваты полицейские.

Я подозревал, что Западную Европу в этом году отдадут под разграбление мигрантам. Но что это начнут так быстро, не ожидал,

- написал Михаил Хазин в своём Telegram-канале.

Стоит отметить, что случившееся многим напомнило летние погромы в США. Там смерть чернокожего от рук стражей порядка привела к целой волне бунтов и поджогов. Теперь, похоже, то же самое перекинулось на Европу.