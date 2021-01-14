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Хазин показал бунты в Европе, сделав признание: "Я подозревал…"

14 января 2021, 12:35  •  134 • Политика
Беспорядки в Брюсселе: мигранты подожгли полицейский участок и напали на машину короля. "Я подозревал, что Западную Европу в этом году отдадут под разграбление мигрантам. Но что это начнут так быстро, не ожидал", - прокомментировал погромы Михаил Хазин.
В Брюсселе мигранты подожгли полицейский участок, атаковали кордоны полиции, устроили погромы и даже напали на машину короля. Беспорядки в столице Европы прокомментировал экономист Михаил Хазин.
К бунту мигрантов привела смерть молодого парня из мигрантской среды в полицейском участке. По версии правоохранителей, молодому человеку стало плохо после задержания, он потерял сознание и скончался. Мигранты же считают, что в смерти парня виноваты полицейские.
Я подозревал, что Западную Европу в этом году отдадут под разграбление мигрантам. Но что это начнут так быстро, не ожидал,
- написал Михаил Хазин в своём Telegram-канале.
Стоит отметить, что случившееся многим напомнило летние погромы в США. Там смерть чернокожего от рук стражей порядка привела к целой волне бунтов и поджогов. Теперь, похоже, то же самое перекинулось на Европу.

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