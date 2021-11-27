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Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
27 ноября 2021, 18:35 • 113 • Политика
Экономист Михаил Хазин высказался об известных событиях в "Роснано", не забыв о секретах Чубайса. Своими тезисами он лишь подтвердил собственную теорию "большого шухера" элиты.
Весь мир живёт в условиях кризиса, однако у каждой страны свои особенности. Именно в них и разбирается экономист Михаил Хазин. О своей позиции он рассказал в подкасте "Крах системы управления" для Факультета высшего управления. Вспомнил о неудачной политике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сегодняшних протестах в Турции, экономическом кризисе в Израиле или, например, в Индии. В общем и целом Хазин пришёл к выводу, что кризис поглотил все страны мира. Однако Россия могла бы его избежать, если бы не вредные действия либерального финансово-экономического блока правительства. Впрочем, и здесь, по всей видимости, назревают перемены, что стало видно по событиям, касающимся "Роснано".
В течение нескольких последних дней мы узнали, что "Роснано" на грани дефолта из-за политики своего ушедшего руководителя Анатолия Чубайса. Кроме того, в открытом доступе появилась информация о засекреченной заработной плате Чубайса в бытность работы в "Роснано". Дальше стало ясно, что достижений при Анатолии Борисовиче было не так много - о провальных проектах мы говорили в "Сухом остатке".
Михаил Хазин считает, что расследование деятельности "Роснано" - часть кризиса либералов.
- сказал Хазин.
Что касается Чубайса, эксперт тоже дал прогноз. По всей видимости, ответственность на него возложить не удастся.
"Выяснится, что Чубайс ничего не знал и его обманывали коварные топ-менеджеры, а великий менеджер Чубайс ничего не знал и верил. Это, конечно, несколько подрывает легенду о его сверхъестественных менеджерских способностях. Но зато его никто не посадит. Поскольку я Чубайса хорошо знаю, могу вас уверить: уходя из "Роснано", он с абсолютным цинизмом бросал их всех", - сказал эксперт.
Кстати, о грядущей чистке в либеральном клане Хазин ранее говорил, объясняя свою теорию "большого шухера" в эфире Царьграда. Теперь он лишь подтверждает собственные тезисы, высказанные ранее.
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