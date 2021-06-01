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Хазин объяснил странности с рублём: "Набиуллина и Силуанов уже получили команду…"
01 июня 2021, 21:40 • 160 • Политика
Михаил Хазин объяснил странности с рублём. Он заметил, что недавно начались разговоры о возможной новой волне девальвации национальной валюты: "Набиуллина и Силуанов уже получили команду…"
Экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" обратил внимание на нынешнюю неоднозначную ситуацию с курсом рубля.
Он заметил, что примерно пару недель назад начались разговоры о возможной новой волне девальвации национальной валюты. В обсуждении принял участие и сам эксперт. Он написал, что вполне верит в такой поворот.
Более того, национальная валюта даже немного укрепилась. Хазин не исключил, что в этом есть некая связь:
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