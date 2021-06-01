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Хазин объяснил странности с рублём: "Набиуллина и Силуанов уже получили команду…"

01 июня 2021, 21:40  •  160 • Политика
Михаил Хазин объяснил странности с рублём. Он заметил, что недавно начались разговоры о возможной новой волне девальвации национальной валюты: "Набиуллина и Силуанов уже получили команду…"
Экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" обратил внимание на нынешнюю неоднозначную ситуацию с курсом рубля.
Он заметил, что примерно пару недель назад начались разговоры о возможной новой волне девальвации национальной валюты. В обсуждении принял участие и сам эксперт. Он написал, что вполне верит в такой поворот.
Потому что [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина и [министр финансов Антон] Силуанов уже получили команду девальвировать рубль с целью повышения цен на еду. С тех пор, за эти две недели, рубль почему-то не падал… - указал собеседник "Первого русского".
Более того, национальная валюта даже немного укрепилась. Хазин не исключил, что в этом есть некая связь:
Я совершенно не хочу сказать, что это я сделал. Это будет нескромно.

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