Хазин объяснил странности с рублём: "Набиуллина и Силуанов уже получили команду…"

Михаил Хазин объяснил странности с рублём. Он заметил, что недавно начались разговоры о возможной новой волне девальвации национальной валюты: "Набиуллина и Силуанов уже получили команду…"

Экономист Михаил Хазин в программе "Царьград. Главное" обратил внимание на нынешнюю неоднозначную ситуацию с курсом рубля.

Он заметил, что примерно пару недель назад начались разговоры о возможной новой волне девальвации национальной валюты. В обсуждении принял участие и сам эксперт. Он написал, что вполне верит в такой поворот.

Потому что [глава ЦБ Эльвира] Набиуллина и [министр финансов Антон] Силуанов уже получили команду девальвировать рубль с целью повышения цен на еду. С тех пор, за эти две недели, рубль почему-то не падал… - указал собеседник "Первого русского".

Более того, национальная валюта даже немного укрепилась. Хазин не исключил, что в этом есть некая связь: