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Хазин обещал большую чистку либералов в России и сделку века

23 декабря 2021, 04:50  •  67 • Политика
Экономист Михаил Хазин пообещал большую чистку либералов в России и сделку века между тремя крупнейшими странами. Однако есть пара проблем.
В своём Telegram-канале Хазин упомянул об агрессивной русофобской риторике либеральной политической клаки – как американской, так и европейской.
Клакой называют людей, которым приплачивают за аплодисменты или освистывания нужных артистов на сцене. Это создаёт впечатление успеха или провала театрального действа. Всё как в политике – либералы на Западе самостоятельных решений не принимали, но они поддерживают или агрессивно отвергают позицию, которая определяется реальными акторами. Другой их метод – создание "коридора возможностей", впрочем, и такие действия курировались закулисной элитой "западного" глобального проекта, пишет экономист.
Первая проблема – сильное давление на экономику США, которое Вашингтон испытывает из-за необходимости поддержания мировой долларовой системы. В 40-х годах прошлого века она составляла свыше 50% от мировой, сейчас – меньше 20%. Кроме того, промышленная инфляция в Штатах превышает 25%.
Джо Байден не может игнорировать всё это, а потому договаривается с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Сделка века осложняется всё той же либеральной клакой – она просто взбунтуется и разнесёт всё вокруг, если ей прямо предъявить эти договорённости, считает Михаил Хазин.
В итоге Байден и его партнёры начинают сложную операцию, которая позволит эти договорённости реализовать. Запад, ощущая странное, привычно пытается создать "коридор возможностей", в котором нет места договорённостям ни с Россией, ни с Китаем.
И чем больше игнорирования со стороны реальных акторов, тем больше негодования политического истеблишмента, не наделённого властью. Эксперт сделал вывод, что остаётся им только пить крови из адекватных политиков.
Всё это, считает автор статьи, приведёт к чистке либералов. Си Цзиньпин уже этим занимается, Джо Байден придерживается логики "собаки лают, караван идёт".
"Другое дело, что у нас людей не либерального толка найти можно, а вот у них 40 лет тотальной промывки мозгов дали свой негативный результат", - указал Хазин на ещё одну проблему.

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