Хазин назвал "самый главный ужас" олигархов

По словам Хазина, главные мировые олигархи, если рассматривать ситуацию в США, попали в критическую ситуацию. И связано это с грядущим разрушением всех систем их жизнеобеспечения на фоне разгорающегося кризиса.

"Пример их страха - ситуация с Путиным. Откуда такая дикая ненависть к Путину (например, которую буквально вчера выдал Помпео, настолько неадекватно, что Трампу пришлось его поправлять)? Почему Путин - это самый главный ужас современной олигархии?", - задал вопросы Хазин в своей статье на "МК".

И тут же пояснил, что нельзя всерьёз верить в то, что транснациональные банкиры ратуют за "свободу" и демократию" и способны ненавидеть кого-то только за то, что он относится к этим понятиям иначе, чем они. На самом деле олигархату на это наплевать, уверен Хазин.

"Главный враг финансовой олигархии - бонапартизм. То есть такой режим власти в стране, при которой первое лицо может сколотить коалицию против кого угодно", - пояснил Хазин.

Он подчеркнул, что такой человек совершенно не является диктатором, но при этом способен совершать крайне широкий спектр действий против конкретных лиц. В качестве исторических примеров экономист привёл Ричарда Львиное сердце и Филиппа Красивого, которые не были диктаторами, но с тамплиерами справились.

Поэтому ненависть к Путину, по мнению Хазина, связана с тем, что мировая финансовая олигархия считала в начале 2000-х, что Россия у неё в кармане, но горько ошиблась.

"Поскольку процесс усиления независимости нашей страны явно ассоциируется с Путиным, ненависть к нему очень велика. Но если вспоминать историю, то вся эта история достаточно типовая", - заключил эксперт.