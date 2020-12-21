Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Крысы испугались? Украинская власть спешно уничтожает всю документацию по Донбас...
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё&...
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Политика

Хазин назвал "самый главный ужас" олигархов

21 декабря 2020, 18:25  •  105 • Политика
Экономист Михаил Хазин назвал "самый главный ужас" олигархов, обратив внимание на реакцию Майка Помпео на Владимира Путина. Эксперт объяснил, почему мировая "западная элита" так ненавидит российского лидера и почему он враг для финансовой олигархии номер один.
По словам Хазина, главные мировые олигархи, если рассматривать ситуацию в США, попали в критическую ситуацию. И связано это с грядущим разрушением всех систем их жизнеобеспечения на фоне разгорающегося кризиса.
"Пример их страха - ситуация с Путиным. Откуда такая дикая ненависть к Путину (например, которую буквально вчера выдал Помпео, настолько неадекватно, что Трампу пришлось его поправлять)? Почему Путин - это самый главный ужас современной олигархии?", - задал вопросы Хазин в своей статье на "МК".
И тут же пояснил, что нельзя всерьёз верить в то, что транснациональные банкиры ратуют за "свободу" и демократию" и способны ненавидеть кого-то только за то, что он относится к этим понятиям иначе, чем они. На самом деле олигархату на это наплевать, уверен Хазин.
"Главный враг финансовой олигархии - бонапартизм. То есть такой режим власти в стране, при которой первое лицо может сколотить коалицию против кого угодно", - пояснил Хазин.
Он подчеркнул, что такой человек совершенно не является диктатором, но при этом способен совершать крайне широкий спектр действий против конкретных лиц. В качестве исторических примеров экономист привёл Ричарда Львиное сердце и Филиппа Красивого, которые не были диктаторами, но с тамплиерами справились.
Поэтому ненависть к Путину, по мнению Хазина, связана с тем, что мировая финансовая олигархия считала в начале 2000-х, что Россия у неё в кармане, но горько ошиблась.
"Поскольку процесс усиления независимости нашей страны явно ассоциируется с Путиным, ненависть к нему очень велика. Но если вспоминать историю, то вся эта история достаточно типовая", - заключил эксперт.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
21 декабря 2020, 09:15
Не Тихановская и не Цепкало: политолог назвал преемника Лукашенко
21 декабря 2020, 16:35
Русские в Берлине преподали урок "нахалам" из США: Оправдываться пришлось генералу
21 декабря 2020, 05:35
Никита Михалков вскрыл технологию лжи: "Я не хочу, чтобы людей обманывали за мой счёт!"
21 декабря 2020, 12:55
Россия переиграла США и Японию, сделав шаг на опережение: Курилы укрыли "противоракетным колпаком"
21 декабря 2020, 09:15
Передав откровения о COVID, Сергей Михеев заговорил о роли мирового правительства
21 декабря 2020, 16:35
"Кто же может быть крысой?" Никита Михалков показал прямые оскорбления Путина и указал на виновного
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2020, 04:45
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
19 декабря 2020, 23:20
Лавров ответил почти плачущему украинскому министру
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
15 декабря 2020, 11:10
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.