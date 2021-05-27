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Хазин назвал главную проблему Польши. Хватило двух слов

27 мая 2021, 16:05  •  61 • Политика
Польский суд приступил к рассмотрению дела о заочном аресте русских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта президента Польши над Смоленском в 2010 году.
В Польше суд начал рассматривать вопрос о заочном аресте русских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта президента Польши Леха Качиньского, которое произошло в 2010 году под Смоленском.
Экономист Михаил Хазин высказал своё мнение по поводу происходящего.
"Они больные", - написал он в своём телеграм-канале, комментируя судебное заседание.
Россия неоднократно называла польское расследование катастрофы ангажированным.
Временно арестовать диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день авиакатастрофы, просила Генеральная прокуратура Польши. Её заявления рассмотрят позже, отдельно по каждому человеку. Суд планировался на 8 января 2021 года, но в итоге его перенесли на 27 мая.
Власти Польши ранее говорили, что решение суда об аресте русских авиадиспетчеров будет шагом к объявлению их в международный розыск. В этом случае польские власти будут требовать выдать им их.

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