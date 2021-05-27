Хазин назвал главную проблему Польши. Хватило двух слов

Польский суд приступил к рассмотрению дела о заочном аресте русских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта президента Польши над Смоленском в 2010 году.

В Польше суд начал рассматривать вопрос о заочном аресте русских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта президента Польши Леха Качиньского, которое произошло в 2010 году под Смоленском.

Экономист Михаил Хазин высказал своё мнение по поводу происходящего.

"Они больные", - написал он в своём телеграм-канале, комментируя судебное заседание.

Россия неоднократно называла польское расследование катастрофы ангажированным.

Временно арестовать диспетчеров Павла Плюснина, Виктора Рыженко и Николая Краснокутского, дежуривших на аэродроме Смоленска в день авиакатастрофы, просила Генеральная прокуратура Польши. Её заявления рассмотрят позже, отдельно по каждому человеку. Суд планировался на 8 января 2021 года, но в итоге его перенесли на 27 мая.