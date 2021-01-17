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Хазин написал сценарий "жёсткой борьбы": Три русские беды и роль Запада

17 января 2021, 22:10  •  31 • Политика
Михаил Хазин назвал три русские беды и рассказал о роли Запада в этом. Кроме того, он написал сценарий "жёсткой борьбы", которая, по его мнению, должна начаться незамедлительно: "Качество людей падает".
Экономист Михаил Хазин порассуждал на своём Telegram-канале "ХАЗИН" о трёх проблемах, с которыми столкнулась Россия и которые требуют скорейшего решения.
Он заметил, что принципиальным отличием человека от животных является его стремление к повышению собственного социального статуса.
Одной из бед для нас стало то, что принятые после распада СССР либеральные принципы публично признают лишь один вариант определения этого самого статуса человека - по количеству имеющихся у него денег.
И хотя эти ценности, несмотря на все попытки западной пропаганды, так и не прижились в российском обществе, управленческие, идеологические и информационно-образовательные механизмы в РФ подверглись этому влиянию и сегодня транслируют гражданам именно "денежную" модель статусности. Это вторая беда.
Третья состоит в том, что представители либеральной группы в нашей стране активно пытаются уничтожить "все возможности для альтернативного роста социального статуса", добавил эксперт.
Молодёжь на всё это смотрит и делает выводы. Как следствие, уровень образования и качество людей падают... И с этим нужно жёстко бороться, - подытожил Хазин.

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