Хазин написал сценарий "жёсткой борьбы": Три русские беды и роль Запада

Экономист Михаил Хазин порассуждал на своём Telegram-канале "ХАЗИН" о трёх проблемах, с которыми столкнулась Россия и которые требуют скорейшего решения.

Он заметил, что принципиальным отличием человека от животных является его стремление к повышению собственного социального статуса.

Одной из бед для нас стало то, что принятые после распада СССР либеральные принципы публично признают лишь один вариант определения этого самого статуса человека - по количеству имеющихся у него денег.

И хотя эти ценности, несмотря на все попытки западной пропаганды, так и не прижились в российском обществе, управленческие, идеологические и информационно-образовательные механизмы в РФ подверглись этому влиянию и сегодня транслируют гражданам именно "денежную" модель статусности. Это вторая беда.

Третья состоит в том, что представители либеральной группы в нашей стране активно пытаются уничтожить "все возможности для альтернативного роста социального статуса", добавил эксперт.