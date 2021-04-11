Хазин и Сатановский задали неудобные вопросы мировой элите

Известный экономист Михаил Хазин и учёный-востоковед Евгений Сатановский задали мировой элите неудобные вопросы в связи с обострившимся среди политиков "весенним обострением".

Сатановский обратил внимание, что в последнее время разные страны выступают с какими-то заявлениями в попытках отстоять свои интересы. Турция подтверждает Украине, что не признаёт русский Крым. Украина подтверждает Японии, что признаёт остров Сенкаку японским, а не китайским. Франция предлагает белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской ораганизовать президентские выборы. США предлагают Германии прекратить строительство "Северного потока - 2". Германия предлагает России освободить Навального и так далее.

Эксперт отметил в Telegram, что российскому руководству некогда "всерьёз заморачиваться" всеми этими претензиями. При этом если бы Москва озаботилась данными вопросами, её ответ Западу бы точно не понравился.

И Сатановский, и Хазин обратили внимание, что из-за суеты вокруг Алексея Навального все забыли о Скрипалях, которые были в центре внимания до истории с "отравлением" блогера. По словам Хазина, Юлию Скрипаль увезли и заперли в некоем секретном месте без всякого решения суда, но это никого не возмутило.

Кстати, а где общественная поддержка дочери Скрипаля, которую украли и куда-то заперли, даже без приговора суда? - пишет он в Telegram.

Скриншот:Telegram/Хазин