|
Хазин и Сатановский задали неудобные вопросы мировой элите
11 апреля 2021, 19:55 • 98 • Политика
Известный экономист Михаил Хазин и учёный-востоковед Евгений Сатановский задали мировой элите неудобные вопросы в связи с обострившимся среди политиков "весенним обострением".
Сатановский обратил внимание, что в последнее время разные страны выступают с какими-то заявлениями в попытках отстоять свои интересы. Турция подтверждает Украине, что не признаёт русский Крым. Украина подтверждает Японии, что признаёт остров Сенкаку японским, а не китайским. Франция предлагает белорусской оппозиционерке Светлане Тихановской ораганизовать президентские выборы. США предлагают Германии прекратить строительство "Северного потока - 2". Германия предлагает России освободить Навального и так далее.
Эксперт отметил в Telegram, что российскому руководству некогда "всерьёз заморачиваться" всеми этими претензиями. При этом если бы Москва озаботилась данными вопросами, её ответ Западу бы точно не понравился.
И Сатановский, и Хазин обратили внимание, что из-за суеты вокруг Алексея Навального все забыли о Скрипалях, которые были в центре внимания до истории с "отравлением" блогера. По словам Хазина, Юлию Скрипаль увезли и заперли в некоем секретном месте без всякого решения суда, но это никого не возмутило.
Скриншот:Telegram/Хазин
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 апреля 2021, 21:05
|
11 апреля 2021, 02:30
|
09 апреля 2021, 07:25
|
11 апреля 2021, 04:20
|
07 апреля 2021, 05:55
|
09 апреля 2021, 05:35
|
05 апреля 2021, 09:55