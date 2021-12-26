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Хазин и Бовт о QR-кодах: Один закон уже похоронили. Второй тоже снимут?

26 декабря 2021, 05:10  •  70 • Политика
В эфире Царьграда Михаил Хазин и Георгий Бовт пришли к выводу, что законы о QR-кодах - инициатива, мягко говоря, спорная. Один законопроект уже похоронили. Но что будет со вторым?
Как известно, проекты законов о QR-кодах вызвали максимальное раздражение в обществе. Один проект закона - о QR-кодах в транспорте решили даже не рассматривать. Второй отправили на повторное обсуждение в регионы. Что будет дальше?
Политолог Георгий Бовт в эфире "Царьград. Главное" выразил уверенность, что и второй закон снимут с обсуждения или просто размоют:
"Уже ясно, что эта законодательная инициатива будет плохой. Её либо размоют, либо вообще не примут. Один законопроект уже похоронили. Второй будет тоже похоронен. И оставят эти QR-коды разве что для посещения театров и музеев. Во всём остальном, конечно, мнение глубинного народа будет услышано и ничего такого нам не грозит".
Экономист Михаил Хазин не стал делать прогнозов касаемо принятия нормы, однако высказался о выгодоприобретателях.
"Я бы сказал, что цифровая группировка спит и видит, чтобы протащить эти QR-коды, - это бизнес, ничего личного", - подчеркнул экономист.
Полная версия дискуссии доступна в видеоверсии программы "Царьград. Главное".

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