Хазин и Бовт о QR-кодах: Один закон уже похоронили. Второй тоже снимут?

В эфире Царьграда Михаил Хазин и Георгий Бовт пришли к выводу, что законы о QR-кодах - инициатива, мягко говоря, спорная. Один законопроект уже похоронили. Но что будет со вторым?

Как известно, проекты законов о QR-кодах вызвали максимальное раздражение в обществе. Один проект закона - о QR-кодах в транспорте решили даже не рассматривать. Второй отправили на повторное обсуждение в регионы. Что будет дальше?

Политолог Георгий Бовт в эфире "Царьград. Главное" выразил уверенность, что и второй закон снимут с обсуждения или просто размоют:

"Уже ясно, что эта законодательная инициатива будет плохой. Её либо размоют, либо вообще не примут. Один законопроект уже похоронили. Второй будет тоже похоронен. И оставят эти QR-коды разве что для посещения театров и музеев. Во всём остальном, конечно, мнение глубинного народа будет услышано и ничего такого нам не грозит".

Экономист Михаил Хазин не стал делать прогнозов касаемо принятия нормы, однако высказался о выгодоприобретателях.

"Я бы сказал, что цифровая группировка спит и видит, чтобы протащить эти QR-коды, - это бизнес, ничего личного", - подчеркнул экономист.

Полная версия дискуссии доступна в видеоверсии программы "Царьград. Главное".