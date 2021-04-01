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Хайп до первой "ответки": ВСУ стали выкладывать компромат на себя в открытый доступ
01 апреля 2021, 15:10 • 238 • Политика
Очевидно, из-за безнаказанности ВСУ потеряли чувство даже собственной безопасности и стали выкладывать компромат на самих себя в открытый доступ. В Сети уже намекают: такой хайп будет работать до первой "ответки" со стороны военнослужащих ДНР и ЛНР.
Речь идёт о видео, которое представители ВСУ выложили в молодёжную соцсеть TikTok. На кадрах видна надпись "Закон двора - бей первый", а также запечатлено, как боевик ВСУ с РПГ в руках целится, а затем производит выстрел, несмотря на утверждённый на переговорах режим тишины. После этого он вскидывает руку в нацистском приветствии.
Авторы Telegram-канала "Сварщики", комментируя это видео, отметили, что оно наглядно демонстрирует, как украинские военные неукоснительно соблюдают перемирие.
"Потом получают ответку, жалуются в ОБСЕ: а нас за что? Звонят лидерам "Нормандской четвёрки", - написали авторы, иронично отметив, что, "конечно, на последних кадрах не зига" - "просто воин света приветствует Солнце и налаживает с ним качественную энергетическую связь".
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