Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия • 217 • Аналитика







После отравления Скрипалей пресса вспомнила об ещё одном отравлении в Солсбери, в лаборатории Портон-Даун. В 1953 году английского военнослужащего, 20-летнего Рональда Мэддисона обманом привлекли к участию в научном эксперименте якобы для апробирования средства по борьбе с гриппом. И испытали на нём ОВ — зарин! Спасти Рональда не смогли, он умер в мучениях, видимо, медицинские звёзды тогда не сошлись или экспериментаторы из Портон-Дауна ещё не закончили свои исследования… Лишь в 2004 году по этому делу было проведено официальное расследование, выплачены компенсации пострадавшим. Это сколько же ещё ждать Скрипалям?





Весьма вероятно, или хайли лайкли, Скрипали не по своей воле стали участниками подобного эксперимента учёных-химиков из Портон-Дауна, но им повезло: над ними звёзды сошлись, на этот раз химики не ошиблись в своих расчётах с дозой отравления. Само проведение эксперимента объясняет и квалифицированное лечение, и то, что учёные-химики из Портон-Дауна незамедлительно оказываются у ложа отравленных Скрипалей.



Этот химический эксперимент со Скрипалями имеет ещё и политическую составляющую: его, хайли лайкли, благословили премьер Тереза Мэй и министр Борис Джонсон, об этом говорит их немедленная реакция с обвинением в отравлении Скрипалей Россией, якобы ни у кого, кроме России, не было мотивов для этого преступления, как и самого ОВ «Новичок».



Что ж, посмотрим, кому это было выгодно, кто стал бенефициаром этого скандала. Совсем не Россия, на которую обрушились потоки грязи с Запада, но Англия, пытавшаяся на «деле Скрипалей» стать объединителем Европы против России и сгладить последствия своего выхода из Евросоюза. Обладателями технологии ОВ «Новичок» являются десятки западных стран, об этом есть официальное свидетельство президента Чехии Милоша Земана, а также немецких экспертов, близких к спецслужбам. Англию уже можно обвинить в прямой лжи о наличии ОВ «Новичок» якобы только у России.



Вообще, в этой истории Скрипалям повезло дважды, второй раз их спас весьма странный телефонный звонок Юлии Скрипаль прямо из больницы в Россию своей тёте, где она говорит, что скоро выписывается, папа тоже поправляется, всё «о’кей». Заметим, больше Юля своей тёте не звонит и своему любимому человеку тоже, что так понятно, если Скрипали находятся в комфортабельной изоляции строгого режима.



Этот звонок, хайли лайкли, спас Скрипалей от судьбы их несчастного кота: кот не мог никому позвонить, и его убили и кремировали. Возможно, кто-то из медперсонала почувствовал, что и его может постигнуть участь кота Скрипалей как нежелательного свидетеля, и дал Юлии свой телефон позвонить в Россию. Только после звонка Юлии последовали официальные заявления медперсонала, что Скрипали поправляются.



Юлии сделала одно (!) видеообращение, где она переводит текст с английского на русский язык, полный благодарности медперсоналу. Если сравнить его с тем, что Юля говорит по телефону своей тёте, это небо и земля. По телефону мы слышим свободную речь, а в видеообращении Юли – дозированную речь под контролем. Вот Юля говорит по телефону: «Всё нормально, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, всё, я скоро выписываюсь, всё о’кей».



Сравним с видеообращением: «Лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим». Это не по-русски сказано, структура речи выдаёт, что она говорит под контролем спецов из МИ-5 с МИ-6, но не только. Юлия всё-таки дочь экс-полковника ГРУ, она не так проста, как кажется. Она могла выразить эту несложную мысль и по-русски, но предпочла дословно перевести текст с английского: она как бы показывает, что не помогает английским спецслужбам и вынуждена выполнять их требования. В своём телефонном звонке в Россию её голос был и бодрее и проще, она говорила, что всё «о’кей», теперь же она нуждается в продолжении реабилитации. США и иранский атом: не съесть, так надкусить!



От Сергея Скрипаля до сих пор ни слова, ни видеообращения. Экс-полковник ГРУ понимает своё положение: молчание для него не только золото, но и шанс не повторить судьбу своего кота. Сказав всё, что ему продиктуют, он с Юлией может попасть под «программу защиты свидетелей», которую им уже обещали, и что будет потом?



Ещё Юля говорит, что «надеется вернуться домой, в свою страну» — структура предложения тоже не совсем русская, причём допускает и невозвращение. Она говорит, что Скрипалей, хайли лайкли, шантажируют «программой защиты свидетелей», а под этим соусом их могут ликвидировать как нежелательных свидетелей где-нибудь в Аризоне под боком у Маккейна. И концы в Америку! Особенно хорошо это понимает Сергей Скрипаль, но и Юлия Скрипаль тоже, и не упоминает о «программе защиты свидетелей», что очень важно. И английские официальные лица тоже «забыли» об этой программе.



С этим «ужасным отравлением» и чудесным выздоровлением Скрипалей Англия попала в дикое и смешное положение одновременно. Звёзды английской медицины совершенно случайно сошлись в Солсбери, или премьер Тереза Мэй и министр её Борис Джонсон лгут взахлёб об ужасном отравлении Скрипалей Россией. Что более вероятно?



Провал английских спецслужб с телефонным звонком Юлии в Россию нам нужно бы использовать, но пока мы отстаём в разоблачении английской провокации даже от Милоша Земана. Ахинея с сошедшимися в Солсбери медицинскими звёздами говорит с большой вероятностью, что провалилась операция английских спецслужб «Скрипали и «Новичок», и «план Б» сорвался, потому что Юлия Скрипаль позвонила в Россию. Сейчас Скрипалей просто боятся показать прессе и тянут время с помощью медицинских звёзд. Устрицы и Чёрное море. Биоагрессия



Остаётся последний вопрос: кто первый бросит камень в Англию? Из крупных политических деятелей Запада? Милош Земан бросил камешек, это ещё не прямое обвинение. Потом немецкие спецслужбы прозрели: «Новичок» хорошо известен западным лабораториям уже лет двадцать, Добавим, мотивов отравить Скрипалей у западных гуманистов было предостаточно: чтобы скомпрометировать Россию, но особенно просто это было сделать Англии в её родном Солсбери.



Прямого обвинения Терезы Мэй и Бориса Джонсона в преднамеренной лжи по «делу Скрипалей» пока не прозвучало. Но Европа подходит к этой английской черте: кто-то ведь не удержится и бросит первый камень, учитывая обострение европейских противоречий в связи с брекситом, и что Англия остаётся «верным пуделем» Америки. А дальше случится камнепад. Можно ещё попытаться «спасти Англию» быстрой отставкой Мэй и Джонсона. Пожалуй, это единственная контригра для спасения остатков английской репутации. Но для этого медикам из Солсбери и Портон-Дауна нужно воскресить Шерлока Холмса. Би-би-си показала очередной сенсационный сюжет: врачи из Солсбери с придыханием рассказывают, каким чудом удалось спасти жизни Скрипалей после отравления боевым отравляющим веществом «Новичок»: медицинские звёзды в Солсбери так сошлись. Быстрое квалифицированное лечение, заботливое отношение медперсонала и помощь учёных из химической военной лаборатории Портон-Дауна. Вот и вся сенсация. Чья же помощь была решающей? Узнать невозможно.После отравления Скрипалей пресса вспомнила об ещё одном отравлении в Солсбери, в лаборатории Портон-Даун. В 1953 году английского военнослужащего, 20-летнего Рональда Мэддисона обманом привлекли к участию в научном эксперименте якобы для апробирования средства по борьбе с гриппом. И испытали на нём ОВ — зарин! Спасти Рональда не смогли, он умер в мучениях, видимо, медицинские звёзды тогда не сошлись или экспериментаторы из Портон-Дауна ещё не закончили свои исследования… Лишь в 2004 году по этому делу было проведено официальное расследование, выплачены компенсации пострадавшим. Это сколько же ещё ждать Скрипалям?Весьма вероятно, или хайли лайкли, Скрипали не по своей воле стали участниками подобного эксперимента учёных-химиков из Портон-Дауна, но им повезло: над ними звёзды сошлись, на этот раз химики не ошиблись в своих расчётах с дозой отравления. Само проведение эксперимента объясняет и квалифицированное лечение, и то, что учёные-химики из Портон-Дауна незамедлительно оказываются у ложа отравленных Скрипалей.Этот химический эксперимент со Скрипалями имеет ещё и политическую составляющую: его, хайли лайкли, благословили премьер Тереза Мэй и министр Борис Джонсон, об этом говорит их немедленная реакция с обвинением в отравлении Скрипалей Россией, якобы ни у кого, кроме России, не было мотивов для этого преступления, как и самого ОВ «Новичок».Что ж, посмотрим, кому это было выгодно, кто стал бенефициаром этого скандала. Совсем не Россия, на которую обрушились потоки грязи с Запада, но Англия, пытавшаяся на «деле Скрипалей» стать объединителем Европы против России и сгладить последствия своего выхода из Евросоюза. Обладателями технологии ОВ «Новичок» являются десятки западных стран, об этом есть официальное свидетельство президента Чехии Милоша Земана, а также немецких экспертов, близких к спецслужбам. Англию уже можно обвинить в прямой лжи о наличии ОВ «Новичок» якобы только у России.Вообще, в этой истории Скрипалям повезло дважды, второй раз их спас весьма странный телефонный звонок Юлии Скрипаль прямо из больницы в Россию своей тёте, где она говорит, что скоро выписывается, папа тоже поправляется, всё «о’кей». Заметим, больше Юля своей тёте не звонит и своему любимому человеку тоже, что так понятно, если Скрипали находятся в комфортабельной изоляции строгого режима.Этот звонок, хайли лайкли, спас Скрипалей от судьбы их несчастного кота: кот не мог никому позвонить, и его убили и кремировали. Возможно, кто-то из медперсонала почувствовал, что и его может постигнуть участь кота Скрипалей как нежелательного свидетеля, и дал Юлии свой телефон позвонить в Россию. Только после звонка Юлии последовали официальные заявления медперсонала, что Скрипали поправляются.Юлии сделала одно (!) видеообращение, где она переводит текст с английского на русский язык, полный благодарности медперсоналу. Если сравнить его с тем, что Юля говорит по телефону своей тёте, это небо и земля. По телефону мы слышим свободную речь, а в видеообращении Юли – дозированную речь под контролем. Вот Юля говорит по телефону: «Всё нормально, у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет, всё, я скоро выписываюсь, всё о’кей».Сравним с видеообращением: «Лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим». Это не по-русски сказано, структура речи выдаёт, что она говорит под контролем спецов из МИ-5 с МИ-6, но не только. Юлия всё-таки дочь экс-полковника ГРУ, она не так проста, как кажется. Она могла выразить эту несложную мысль и по-русски, но предпочла дословно перевести текст с английского: она как бы показывает, что не помогает английским спецслужбам и вынуждена выполнять их требования. В своём телефонном звонке в Россию её голос был и бодрее и проще, она говорила, что всё «о’кей», теперь же она нуждается в продолжении реабилитации.От Сергея Скрипаля до сих пор ни слова, ни видеообращения. Экс-полковник ГРУ понимает своё положение: молчание для него не только золото, но и шанс не повторить судьбу своего кота. Сказав всё, что ему продиктуют, он с Юлией может попасть под «программу защиты свидетелей», которую им уже обещали, и что будет потом?Ещё Юля говорит, что «надеется вернуться домой, в свою страну» — структура предложения тоже не совсем русская, причём допускает и невозвращение. Она говорит, что Скрипалей, хайли лайкли, шантажируют «программой защиты свидетелей», а под этим соусом их могут ликвидировать как нежелательных свидетелей где-нибудь в Аризоне под боком у Маккейна. И концы в Америку! Особенно хорошо это понимает Сергей Скрипаль, но и Юлия Скрипаль тоже, и не упоминает о «программе защиты свидетелей», что очень важно. И английские официальные лица тоже «забыли» об этой программе.С этим «ужасным отравлением» и чудесным выздоровлением Скрипалей Англия попала в дикое и смешное положение одновременно. Звёзды английской медицины совершенно случайно сошлись в Солсбери, или премьер Тереза Мэй и министр её Борис Джонсон лгут взахлёб об ужасном отравлении Скрипалей Россией. Что более вероятно?Провал английских спецслужб с телефонным звонком Юлии в Россию нам нужно бы использовать, но пока мы отстаём в разоблачении английской провокации даже от Милоша Земана. Ахинея с сошедшимися в Солсбери медицинскими звёздами говорит с большой вероятностью, что провалилась операция английских спецслужб «Скрипали и «Новичок», и «план Б» сорвался, потому что Юлия Скрипаль позвонила в Россию. Сейчас Скрипалей просто боятся показать прессе и тянут время с помощью медицинских звёзд.Остаётся последний вопрос: кто первый бросит камень в Англию? Из крупных политических деятелей Запада? Милош Земан бросил камешек, это ещё не прямое обвинение. Потом немецкие спецслужбы прозрели: «Новичок» хорошо известен западным лабораториям уже лет двадцать, Добавим, мотивов отравить Скрипалей у западных гуманистов было предостаточно: чтобы скомпрометировать Россию, но особенно просто это было сделать Англии в её родном Солсбери.Прямого обвинения Терезы Мэй и Бориса Джонсона в преднамеренной лжи по «делу Скрипалей» пока не прозвучало. Но Европа подходит к этой английской черте: кто-то ведь не удержится и бросит первый камень, учитывая обострение европейских противоречий в связи с брекситом, и что Англия остаётся «верным пуделем» Америки. А дальше случится камнепад. Можно ещё попытаться «спасти Англию» быстрой отставкой Мэй и Джонсона. Пожалуй, это единственная контригра для спасения остатков английской репутации. Но для этого медикам из Солсбери и Портон-Дауна нужно воскресить Шерлока Холмса. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 217 Источник Похожие новости Две минуты до конца света. Аналитика от американских ученых (ч. 1) На страже самых важных секретов. День создания правительственной связи Длинная рука Су-57: февральские пуски положили на лопатки дорогое детище от «Локхид»

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