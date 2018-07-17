«Хайли лайкли» с балканским акцентом: в Лондоне сообщили о риске вмешательства России в македонский референдум

В Великобритании заявили о риске вмешательства России в македонский референдум, касающийся смены названия бывшей югославской республики. Об этом говорится в докладе комитета палаты общин по международным делам. Как полагают в британском парламенте, во время проведения референдума Россия может «попытаться сорвать или предотвратить» ратификацию соглашения. По мнению парламентариев, Москва намерена «использовать проблемы региона, чтобы воспрепятствовать установлению на Балканах мира и процветания». Между тем ещё в июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что Россия выступает за решение вопроса о наименовании республики «без вмешательства извне».

В Великобритании заявили о риске вмешательства России в референдум в Македонии о названии республики. Об этом говорится в докладе комитета по международным делам палаты общин.

«Также есть опасность того, что в частности при проведении референдума в Македонии Россия попытается сорвать или предотвратить ратификацию соглашения, которого недавно достигли Афины и Скопье в надежде покончить с многолетним спором о названии Республики Македонии», — утверждается в докладе комитета.

Как утверждают в британском парламенте, Россия может «использовать проблемы региона, чтобы воспрепятствовать установлению на Балканах мира и процветания», а также с целью не допустить вступления балканских государств в ЕС и НАТО. В то же время, подчёркивается в документе, Великобритания должна приложить все силы для того, чтобы обезопасить решение вопроса наименования Македонии от так называемого российского вмешательства.

«Вопрос о необходимости ратификации населением Греции и Македонии недавнего соглашения правительств этих двух стран, призванного положить конец спору о названии бывшей югославской республики, решать не Великобритании. Однако, учитывая ведущую роль Лондона в сдерживании российской агрессии, крайне важно, чтобы Великобритания приложила все возможные усилия для принятия независимого, справедливого и прозрачного решения», — утверждается в документе палаты общин.

Однако ещё в июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за решение вопроса о наименовании республики «без вмешательства извне».

«Мы всегда подчёркивали, что выступаем за нахождение договорённости по этой проблеме без вмешательства извне, без установления каких-то искусственно созданных условий и говорили, что поддержим то решение, которое будет отвечать интересам Греции и Македонии и которое будет опираться на широкую общественную поддержку», — сказал Сергей Лавров.

30 лет споров

17 июня главы МИД Македонии и Греции подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики, согласно которому страна отныне будет называться Северной Македонией, или Республикой Северная Македония.

Спор из-за названия республики длился около 30 лет и являлся главным препятствием на пути Македонии в ЕС и НАТО. Греция выступала против того, чтобы соседнее государство имело то же название, что и область на севере Греции, граничащая с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

Согласно новому соглашению, правительство Македонии должно будет внести поправки в Конституцию страны, а Греция, в свою очередь, перестанет возражать против вступления республики в ЕС и НАТО.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров заключили соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика будет переименована в Республику Северная Македония

Reuters

© Alkis Konstantinidis

Однако президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписать это соглашение. Кроме того, судьба окончательного решения о новом названии Македонии зависит от общенационального референдума, который пройдёт в республике осенью, а также от решения парламентов обоих государств.

Проложить дорогу в НАТО

Между тем 10 июля стало известно, что Великобритания увеличит помощь Западным Балканам на 95% — с 41 миллиона фунтов стерлингов в 2018-2019 года до 80 миллионов в 2020-2021. В частности, Лондон планирует вдвое увеличить число британских сотрудников, помогающих обеспечивать безопасность в регионе.

Кроме того, 12 июля НАТО и Македония подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в альянс, в то время как ЕС начнёт переговоры о членстве бывшей югославской республики в 2019 году.

Интерес Лондона к македонскому референдуму может объяснятся тем, что важнейшим полем действий для Великобритания после её выхода из ЕС останется членство в НАТО, отметил в разговоре с RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Македония одна из немногих стран региона, которая ещё не является членом НАТО. Как известно, были проведены переговоры, после которых Греция в той или иной степени разрешила республике использовать название Македония, а в своё время именно Греция ограничивала вступление страны в НАТО. Но часть граждан, судя по всему значительная, выступает против смены названия на Северную Македонию.

Соответственно вероятность неблагополучного развития референдума очень высока, а в этом случае возможность вступления в альянс будет нулевой. А потому возможна попытка информационного и политического давления на руководство Македонии для того, чтобы обеспечить положительное решение по референдуму», — отметил эксперт.

Между тем руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила в беседе с RT, что Россия не раз заявляла о своей политике невмешательства во внутренние дела государств Западных Балкан.

«Британия ошибается, говоря о том, что Россия может вмешаться в референдум по переименованию Македонии, а также повлиять на возможное вступление Македонии в НАТО. У Москвы выработана политика невмешательства во внутренние дела других государств, в частности, в дела Македонии, Сербии, Черногории. Мы можем говорить о каких-то культурных, научных связях между Москвой и Скопье, но политического давления, тем более вмешательства со стороны России во внутренние дела Македонии не произойдёт никогда», — подчеркнула руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН.

Эксперт также отметила, что эмоциями британских политиков движет желание продолжить политическую борьбу с Россией. По её словам, в данном случае в Палате общин просто нашли повод, чтобы напомнить о так называемой негативной роли России на Балканском полуострове.

В России же не раз подчёркивали, что вопрос о вступлении Македонии в НАТО является суверенным делом этой страны. Так, об этом в конце июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это суверенное дело самой Македонии — это первое», — сказал Песков.

Он также отметил, что Россия ценит и дорожит добрыми отношениями с Македонией и «безусловно, заинтересована в их развитии».

«Но что касается приближения инфраструктуры НАТО и НАТО в целом к нашим границам, то вы знаете очень хорошо об отношении Москвы к этому процессу — в этом плане ничего не изменилось», — добавил пресс-секретарь президента России.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО под надуманным предлогом сохраняет курс на сдерживание России, тем самым усиливая напряжённость в Европе.

«Со всех сторон звучат слова об адаптации НАТО и готовности защищать население своих стран от угроз по всем азимутам. Однако на практике альянс создаёт атмосферу эпохи блоковой конфронтации. Неотъемлемым элементом такой линии стало восстановление под надуманным предлогом курса на военно-политическое сдерживание России. Этим же обусловлено и стремление блока к механическому расширению, которое ничью безопасность не укрепляет, а просто углубляет разделительные линии, усиливая напряженность в Европе», — заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что «форсированное втягивание Македонии в НАТО лишь подтверждает, что политика «открытых дверей» превратилась в самоцель и инструмент освоения геополитического пространства».