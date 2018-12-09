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Хайли лайкли, ″русские киллеры″ из ГРУ: В Великобритании дело Скрипалей связали с убийствами бизнесменов

09 декабря 2018, 13:09  •  133 • Политика
Британское ″хайли лайкли″, получившее широкое распространение в связи с так называемым делом Скрипалей, вновь звучит в Лондоне в адрес России и ГРУ. Местные СМИ со ссылкой на источники, сообщают, что ″русских киллеров″ заподозрили в причастности не только к отравлению Скрипалей, но и к ряду убийств бизнесменов в 2012 и 2014 годах.
Великобритания нашла способ вновь заявить о себе, отвлекая внимание от проблемы Brexit и переводя все взгляды в сторону Москвы. Как пишет местное издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники, ″русских киллеров″ из ГРУ заподозрили в причастности как минимум к двум старым убийствам бизнесменов - Александра Перепеличного в 2012 году и Скота Янга в 2014-м. При этом указывается, что гибель предпринимателей напрямую связывают с так называемым делом Скрипалей.
К слову, все новые обвинения, прозвучавшие в адрес российских спецслужб, вновь высказаны в ставшем уже привычном британском стиле ″хайли лайкли″.
″Расследование показывает, что сотрудники российской разведки приезжали в страну примерно в то время, когда происходили загадочные смерти, и уезжали сразу после них″, - цитирует издание своего собеседника.
Здесь же указывается, что ″несколько громких смертей по неустановленным причинам выглядят очень подозрительно, в том числе Перепеличного и Янга″.
Напомним, инцидент с экс-агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией произошел 4 марта в Солсбери. Лондон почти сразу же голословно, основываясь на ″хайли лайкли″, обвинил в произошедшем Москву. Россия категорически опровергла все обвинения и потребовала допустить своих специалистов к расследованию преступления, поскольку среди пострадавших - гражданка РФ.
Полгода спустя Лондон заявил, что к покушению на Скрипалей якобы причастны два ″агента ГРУ″ - некто Александр Петров и Руслан Боширов. На деле же оба мужчины оказались обычными бизнесменами, которые действительно приезжали в Солсбери в то время, но лишь как туристы.
Что касается новых заявлений о якобы имеющихся связях со смертями двух бизнесменов, то известно, что Перепеличный умер в 2012 году в британском Вейбридже. Он был активным информатором Запада по делу о смерти Сергея Магнитского. Тогда же британские следователи подозревали, что бизнесмена могли отравить. Два года спустя стало известно о загадочной смерти предпринимателя Скота Янга. Тогда же основной версией рассматривалось самоубийство предпринимателя, которому грозило банкротство. Но была и еще одна, связанная с российским олигархом Борисом Березовским, с которым Янг, по слухам, активно дружил.

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