«Хайли лайкли»: почему США убили Сулеймани

Министр обороны США Марк Эспер подозревает, что командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Касем Сулеймани планировал серию атак на американские посольства, заявил он в эфире телеканала CNN. По его словам, эти нападения могли привести к военному конфликту между Вашингтоном и Тегераном.

Как объяснил Эспер, США приняли решение убить Сулеймани, поскольку он «организовал осаду посольства США в Багдаде» и планировал серию атак в «нескольких странах, которые были бы более масштабными».

Министр обороны США уточнил, что разделяет мнение главы государства Дональда Трампа, что такие нападения, «вероятно», могли подготавливаться.

«Я знаю, что и другие работники из команды национальной безопасности разделяют это мнение, и поэтому я направил тысячи американских десантников на Ближний Восток, чтобы подкрепить безопасность нашего посольства в Багдаде и в других местах региона», — сказал Эспер в программе Face The Nation.

В то же время он признал, что не видел доказательств относительно угроз для четырех посольств. «Я говорю, что разделяю мнение президента... Я ожидал, что они могут ополчиться на наши посольства», — пояснил министр.

Дональд Трамп 11 января заявил, что на момент операции Вашингтона по устранению Сулеймани Тегеран, «возможно, планировал» напасть на четыре американских посольства, одно из которых — в Багдаде. Данных об остальных диппредставительствах президент не привел.

При этом Эспер убежден, что Сулеймани неизбежно осуществил бы указанные атаки, если бы США не организовали его убийство. «Я думаю, что до атаки оставались считанные дни», — отметил он.

США провели операцию по ликвидации Сулеймани в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада. Вашингтон называет его причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В этот день перед диппредставительством началась массовая акция протеста против нападения ВВС США на позиции шиитских ополченцев в Ираке и Сирии.

Соединенные Штаты сочли эту демонстрацию организованным нападением и обвинили в причастности к этому «террористов и союзников Ирана».

После этого около 01:35 мск 3 января появилась информация, что возле международного аэропорта Багдада, рядом с которым расположены военные базы США, прогремели мощные взрывы. По данным газеты The New York Times, которые она приводила со ссылкой на источник среди должностных лиц Соединенных Штатов, при нападении использовались беспилотники. Ракеты выпустили по колонне автомобилей, в одном из которых был Сулеймани.

Убитый генерал возглавлял батальон «Аль-Кудс», который считается одной из наиболее боеспособных частей КСИР: он активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Эффективность спецподразделения во многом определялась способностями самого Сулеймани. В США КСИР включен в список иностранных террористических организаций.

Глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны Вашингтона. Он назвал убитого генерала «наиболее эффективной силой», боровшейся с «Исламским государством» (ИГ), «Джебхат ан-Нусрой» и «Аль-Каидой» (все три организации признаны в России террористическими, их деятельность запрещена).

При этом в Пентагоне утверждают, что Сулеймани «активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона». В американском оборонном ведомстве пояснили, что удар, убивший иранского генерала, «был направлен на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана». Военные США обратили внимание, что до этого было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство в Ираке.

Ответом Ирана на атаку Соединенных Штатов стала операция КСИР «Мученик Сулеймани», которую Тегеран осуществил в ночь на 8 января. Она была направлена против американских военных, причастных к убийству Касема Сулеймани.

Иранские военные атаковали две авиабазы США в Ираке. Тегеран назвал этот удар возмездием за убийство Сулеймани. Как сообщил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман, Исламская Республика запустила в сторону расположенных на территории Ирака американских военных объектов и коалиции по борьбе с терроризмом более дюжины баллистических ракет.

Он подчеркнул, что Вашингтон примет все необходимые меры, чтобы защитить своих военных и союзников от атак со стороны Ирана.

Дональд Трамп позже сообщил о намерении США вводить новые жесткие экономические санкции против Тегерана.

Он пообещал, что ограничительные меры будут сохраняться до тех пор, пока Иран «не изменит свое поведение».