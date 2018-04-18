«Хайли лайкли хотели больше»: британский регулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении RT

Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ RT. В ведомстве считают, что количество потенциально нарушающих кодекс Ofcom программ увеличилось в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь, в RT подчеркнули, что редакционный подход не претерпел изменений после инцидента в Солсбери, и пообещали обсудить ситуацию непосредственно с регулятором. Главный редактор RT Маргарита Симоньян не исключила, что Ofcom мог открыть и больше расследований, но «что-то пошло не так».

Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте медиарегулятора. Предполагается, что Ofcom изучит «беспристрастность» новостных и документальных программ канала.

Такие меры в Ofcom объяснили тем, что после событий в Солсбери регулятор отметил «значительное увеличение на RT числа программ», в отношении которых он считает необходимым провести «расследование как потенциально нарушающих кодекс вещания Ofcom».

«Британский медиарегулятор сообщил, что открывает против нас СЕМЬ новых расследований. Хайли лайкли хотели больше, но что-то пошло не так», — прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Симоньян отдельно отметила тот факт, что расследования открыты британским регулятором именно из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Сразу отвечаю: кота — не мы!» — пошутила она.

Только что британский Роскомнадзор сообщил на своем сайте, что открывает против нас сразу СЕМЬ новых расследований. Разумеется, из-за дела Скрипалей — как признался сам медиарегулятор.



Сразу отвечаю: кота - не мы! — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) April 18, 2018

Редакционная политика RT не претерпела никаких изменений после инцидента в Солсбери, подчёркивается в заявлении телеканала.

«Мы рады, что Ofcom признаёт, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала. Наш редакционный подход не претерпел никаких изменений после инцидента в Солсбери, и мы обсудим данный вопрос непосредственно с регулятором», — говорится в заявлении RT.

Решением Ofcom возмутились и пользователи Twitter. Один из них считает, что претензии к RT связаны с тем, что канал «не следует риторике мейнстримных медиа, которые скрывают правду».

«Подавление свободы слова у нас уже вышло за пределы соцсетей. Этот позор необходимо прекратить», — заявил он.

BREAKING NEWS! Ofcom to investigate RT news channel UK. Probably because they do not follow the MSM rhetoric of hiding the truth. So, our suppression of free speech is now extending beyond social media sites. This is a disgrace and needs to stop. — Rob (@rocol5) April 18, 2018

Другой пользователь Twitter удивился, почему не открываются расследования в отношении британских телеканалов BBC, Channel 4, Sky News и ITV.

«Они все предвзято освещали новости о брексите и Трампе», — написал он.

When are they going to do the same for @BBCNews@Channel4News@SkyNews and @itvnews? All show lack of impartiality regarding Brexit and @POTUS — Brian Tomkinson (@britom1947) April 18, 2018

«Господи, только бы в Ofcom не посмотрели BBC, а то у них инфаркт случится», — пошутил пользователь из Брайтона.

Dear god, don't let @Ofcom watch @BBCNews then, they'll have a heart attack https://t.co/WRMzFsFU3k — Sometimes Timothy (@welshcookie75) April 18, 2018

«Про BBC ни слова. Что ж у нас за страна такая, посмешище», — заметил житель Уолсолла.

Ofcom has opened 7 new inquiries into RT over "due impartiality" of Skripal reporting. Not one word about the BBC though. What a pisstake this country is Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка...

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