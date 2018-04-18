|
«Хайли лайкли хотели больше»: британский регулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении RT
18 апреля 2018, 20:09 • 127 • В мире
Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении новостных и документальных программ RT. В ведомстве считают, что количество потенциально нарушающих кодекс Ofcom программ увеличилось в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь, в RT подчеркнули, что редакционный подход не претерпел изменений после инцидента в Солсбери, и пообещали обсудить ситуацию непосредственно с регулятором. Главный редактор RT Маргарита Симоньян не исключила, что Ofcom мог открыть и больше расследований, но «что-то пошло не так».
Reuters © Gleb Garanich
Британский медиарегулятор Ofcom открыл семь новых расследований в отношении телеканала RT. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте медиарегулятора. Предполагается, что Ofcom изучит «беспристрастность» новостных и документальных программ канала.
Такие меры в Ofcom объяснили тем, что после событий в Солсбери регулятор отметил «значительное увеличение на RT числа программ», в отношении которых он считает необходимым провести «расследование как потенциально нарушающих кодекс вещания Ofcom».
Симоньян отдельно отметила тот факт, что расследования открыты британским регулятором именно из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Сразу отвечаю: кота — не мы!» — пошутила она.
Редакционная политика RT не претерпела никаких изменений после инцидента в Солсбери, подчёркивается в заявлении телеканала.
«Мы рады, что Ofcom признаёт, что RT следовал лицензионному кодексу медиарегулятора так же, как другие вещатели. Это позволяет поставить точку в отношении всех дискредитирующих политических заявлений и обвинений, звучащих в адрес нашего телеканала. Наш редакционный подход не претерпел никаких изменений после инцидента в Солсбери, и мы обсудим данный вопрос непосредственно с регулятором», — говорится в заявлении RT.
Решением Ofcom возмутились и пользователи Twitter. Один из них считает, что претензии к RT связаны с тем, что канал «не следует риторике мейнстримных медиа, которые скрывают правду».
«Подавление свободы слова у нас уже вышло за пределы соцсетей. Этот позор необходимо прекратить», — заявил он.
Другой пользователь Twitter удивился, почему не открываются расследования в отношении британских телеканалов BBC, Channel 4, Sky News и ITV.
«Они все предвзято освещали новости о брексите и Трампе», — написал он.
«Господи, только бы в Ofcom не посмотрели BBC, а то у них инфаркт случится», — пошутил пользователь из Брайтона.
«Про BBC ни слова. Что ж у нас за страна такая, посмешище», — заметил житель Уолсолла.
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 апреля 2018, 11:39
|
12 апреля 2018, 08:24
|
13 апреля 2018, 07:09
|
13 апреля 2018, 16:54
|
16 апреля 2018, 19:24
|
14 апреля 2018, 12:24
|
17 апреля 2018, 01:54