Хайли лайкли, или Возможная тайна Брекзита • 28 • Аналитика

В конце января Британия решила наконец-то претворить в жизнь так называемый Брекзит, выход из Европейского союза. Есть соответствующее обоснование. Но насколько оно полно? Нет ли сокрытия главной причины?



Чтобы понять это, необходимо хотя бы вкратце разобраться в природе этого государства. Официально оно позиционирует себя как первородная демократия, поборница гуманизма, защитница прав человека и проч.







Поэтому сначала о демократии. Оная под управлением монархии?.. На ум сразу приходит некогда модное словечко «оксюморон».



О британском гуманизме. Для начала вспомним британскую историю. Вся она представляет череду больших и малых преступлений англичан против человечности. Гитлеровская Германия, главный зачинщик Второй мировой, погубила 50 миллионов жизней. Но Англия явно обходит этот преступный режим. Она осуществила геноцид населения целого материка – Австралии, практически уничтожив коренное население, незначительные остатки которого сохранились лишь чудом. А аборигены огромного острова Тасмания были вырезаны подданными английской королевы абсолютно все: от стариков до младенцев включительно. Площадь этого острова, кстати, почти равна площади Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. А миллионы или десятки миллионов жителей Африки и Азии, уничтоженных английскими колонизаторами, вообще не поддаются учёту. Только в Индии во время голода 1769—1773 гг., устроенного англичанами, погибло около трети жителей одной лишь Бенгалии — от 7 до 10 млн. чел. (Тюрин А.В. Как строился западный капитализм: голод в британской Индии.)



Нельзя при этом не вспомнить, что коренное население другого материка, Северной Америки, тоже было практически уничтожено опять-таки выходцами из Британии. Сказался британский менталитет.



О правах человека и прочем целесообразно писать с позиции экс-министра обороны Британии.



Право на жизнь там беззастенчиво попирается. Не жалеет Англия ни своих подданных, ни иностранных граждан. Вспомним хотя бы повешенного Березовского. Официальную версию о его самоубийстве раскритиковали даже британские СМИ. У меня нет доказательств, но у меня нет и никаких сомнений в том, что его убили кровавые британские спецслужбы. Аналогично и с отравлением Скрипалей. Не думаю, что королева лично участвовала в разработке данной операции, но как глава государства она несёт полную ответственность за деятельность своих спецслужб.



О развязывании мировых войн уже без британского мировоззрения. Морской министр Германии А. фон Тирпиц в «Воспоминаниях» пишет, что именно Британия подтолкнула руководство Германии к началу Первой мировой войны, подав перед её началом Германии сигнал по дипломатическим каналам, что не станет вступать в надвигающуюся войну. Это, конечно, не снимает ответственности с Германии, но показывает истинную роль Англии в этой катастрофе.



Вторая мировая война, конечно же, началась с нападения Германии и Польши на Чехословакию – это неоспоримый факт. Но информация о том, что приход Гитлера к власти финансировали и британские банки, тоже, хоть и с трудом, пробивалась на страницы печати. Кстати, почему-то до сих пор не рассекречены документы о перелёте Гесса в Англию. Не исключено, что он прилетел, чтобы напомнить англичанам о каких-то довоенных договорённостях, возможно, вновь подтолкнувших Германию к этой страшной войне.



На этом историческом фоне становится тревожным поведение островного государства, спешно убегающего с материка. Не готовит ли оно вновь очередную мировую трагедию? Хайли лайкли. В конце января Британия решила наконец-то претворить в жизнь так называемый Брекзит, выход из Европейского союза. Есть соответствующее обоснование. Но насколько оно полно? Нет ли сокрытия главной причины?Чтобы понять это, необходимо хотя бы вкратце разобраться в природе этого государства. Официально оно позиционирует себя как первородная демократия, поборница гуманизма, защитница прав человека и проч.Поэтому сначала о демократии. Оная под управлением монархии?.. На ум сразу приходит некогда модное словечко «оксюморон».О британском гуманизме. Для начала вспомним британскую историю. Вся она представляет череду больших и малых преступлений англичан против человечности. Гитлеровская Германия, главный зачинщик Второй мировой, погубила 50 миллионов жизней. Но Англия явно обходит этот преступный режим. Она осуществила геноцид населения целого материка – Австралии, практически уничтожив коренное население, незначительные остатки которого сохранились лишь чудом. А аборигены огромного острова Тасмания были вырезаны подданными английской королевы абсолютно все: от стариков до младенцев включительно. Площадь этого острова, кстати, почти равна площади Бельгии и Нидерландов, вместе взятых. А миллионы или десятки миллионов жителей Африки и Азии, уничтоженных английскими колонизаторами, вообще не поддаются учёту. Только в Индии во время голода 1769—1773 гг., устроенного англичанами, погибло около трети жителей одной лишь Бенгалии — от 7 до 10 млн. чел. (Тюрин А.В. Как строился западный капитализм: голод в британской Индии.)Нельзя при этом не вспомнить, что коренное население другого материка, Северной Америки, тоже было практически уничтожено опять-таки выходцами из Британии. Сказался британский менталитет.О правах человека и прочем целесообразно писать с позиции экс-министра обороны Британии.Право на жизнь там беззастенчиво попирается. Не жалеет Англия ни своих подданных, ни иностранных граждан. Вспомним хотя бы повешенного Березовского. Официальную версию о его самоубийстве раскритиковали даже британские СМИ. У меня нет доказательств, но у меня нет и никаких сомнений в том, что его убили кровавые британские спецслужбы. Аналогично и с отравлением Скрипалей. Не думаю, что королева лично участвовала в разработке данной операции, но как глава государства она несёт полную ответственность за деятельность своих спецслужб.О развязывании мировых войн уже без британского мировоззрения. Морской министр Германии А. фон Тирпиц в «Воспоминаниях» пишет, что именно Британия подтолкнула руководство Германии к началу Первой мировой войны, подав перед её началом Германии сигнал по дипломатическим каналам, что не станет вступать в надвигающуюся войну. Это, конечно, не снимает ответственности с Германии, но показывает истинную роль Англии в этой катастрофе.Вторая мировая война, конечно же, началась с нападения Германии и Польши на Чехословакию – это неоспоримый факт. Но информация о том, что приход Гитлера к власти финансировали и британские банки, тоже, хоть и с трудом, пробивалась на страницы печати. Кстати, почему-то до сих пор не рассекречены документы о перелёте Гесса в Англию. Не исключено, что он прилетел, чтобы напомнить англичанам о каких-то довоенных договорённостях, возможно, вновь подтолкнувших Германию к этой страшной войне.На этом историческом фоне становится тревожным поведение островного государства, спешно убегающего с материка. Не готовит ли оно вновь очередную мировую трагедию? Хайли лайкли. И. Бондарев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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