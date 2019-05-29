|
Хайли лайкли для войны: Пушков объяснил смысл намёков Болтона для Ирана
29 мая 2019, 22:24 • 47 • В мире
Член Совфеда Алексей Пушков объяснил, каков был смысл заявлений помощника Трампа Джона Болтона о недавней атаке на танкеры у побережья ОАЭ. По словам Болтона, с большой вероятностью к атаке причастен Иран. "Вот это "почти наверняка" - хайли лайкли - полно политического яда", - констатировал Пушков, добавив, что после такого США могут начать войну против Ирана.
Российский сенатор объяснил слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об атаке на танкеры у берегов ОАЭ. В частности, американский чиновник намекнул, что с большой долей вероятности при атаке применялись иранские морские мины.
Советник Трампа также отметил, что США в данном случае стараются "действовать разумно и ответственно, реагируя на Иран и его происки в регионе Персидского залива". Он также подчеркнул, что Вашингтон готов дать понять "Ирану и его приспешникам, что такие действия вызовут очень жёсткий ответ".
Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, что кроется за намёками Болтона. По его словам, такие оговорки "почти наверняка" - хайли лайкли" - полны политического яда.
Фактически, подчеркнул Пушков, неопровержимых данных нет, но нужный эффект создаётся.
"Как показал Ирак, после этого можно и войну начинать. Не так ли, г-н Болтон?" - отметил он в Twitter.
Напомним, что 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры "Амджад" и "Аль-Марзука", принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом "Андреа Виктори" и зарегистрированный в эмиратах танкер "А.Мишель". Высказывались подозрения, что к нападению причастен Иран, передаёт ТАСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2019, 04:39
|
29 мая 2019, 06:09
|
25 мая 2019, 20:39
|
28 мая 2019, 20:24
|
27 мая 2019, 05:24
|
24 мая 2019, 09:09
|
29 мая 2019, 02:54