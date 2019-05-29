Хайли лайкли для войны: Пушков объяснил смысл намёков Болтона для Ирана

Российский сенатор объяснил слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об атаке на танкеры у берегов ОАЭ. В частности, американский чиновник намекнул, что с большой долей вероятности при атаке применялись иранские морские мины.

Советник Трампа также отметил, что США в данном случае стараются "действовать разумно и ответственно, реагируя на Иран и его происки в регионе Персидского залива". Он также подчеркнул, что Вашингтон готов дать понять "Ирану и его приспешникам, что такие действия вызовут очень жёсткий ответ".

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, что кроется за намёками Болтона. По его словам, такие оговорки "почти наверняка" - хайли лайкли" - полны политического яда.

Фактически, подчеркнул Пушков, неопровержимых данных нет, но нужный эффект создаётся.

"Как показал Ирак, после этого можно и войну начинать. Не так ли, г-н Болтон?" - отметил он в Twitter.

Напомним, что 12 мая МИД ОАЭ сообщил, что четыре торговых судна стали объектами саботажа в исключительной экономической зоне государства. Атаке подверглись танкеры "Амджад" и "Аль-Марзука", принадлежащие саудовской компании "Бахри", а также танкер под норвежским флагом "Андреа Виктори" и зарегистрированный в эмиратах танкер "А.Мишель". Высказывались подозрения, что к нападению причастен Иран, передаёт ТАСС.