Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Собчак «высасывает» людей. На этот раз «донором» стал Иван Голунов
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украи...
Путин назвал итоги борьбы с терроризмом в САР успехом России, Ирана и Турции
«Появится множество возможностей»: в Ростовской области началась выдача паспорто...
Главная / Политика

Хайли лайкли 2.0: Британия "с почти определенной вероятностью" уверена, что Иран стоит за инцидентом в Оманском заливе

15 июня 2019, 01:09  •  56 • Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе вслед за США. МИД страны заявил, что уверен в причастности Ирана к инциденту "с почти определенной вероятностью".
Великобритания считает атаку на танкеры в Оманском заливе делом рук Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Соответствующее сообщение в пятницу, 14 июня, распространил британский МИД.
Речь идет об инциденте, произошедшем в четверг, 13 июня, в Оманском заливе. Два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous подверглись нападению. На одном из них даже начался пожар. Правительство США тут же поспешило обвинить в произошедшем Иран.
"Британия пришла к выводу о том, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил – Корпус стражей исламской революции – атаковала два танкера", - гласит заявление МИД Британии.
В нём утверждается, что никакая иная организация не могла осуществить данную атаку. Никаких других доказательств, кроме данного предположения, у Лондона нет.
"Эти атаки совершены в рамках общей дестабилизирующей модели поведения Ирана, которая представляет опасность для региона", - заявил глава МИД Британии Джереми Хант.
Происходящее подозрительно напоминает историю с делом Скрипалей. Тогда власти Британии также заявляли о причастности России к инциденту, приводя в качестве доказательства фразу "с высокой степенью вероятности", из которой впоследствии родился мем "хайли лайкли".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
14 июня 2019, 18:39
"Россия снизила явку на выборы в Европарламент": Брюссель заявил о новом "российском вмешательстве"
14 июня 2019, 08:54
"Рано думать": Трамп признался, что США не готовы к соглашениям с Ираном
14 июня 2019, 21:54
"Сбить самолёт приказали в Кремле": СБУ спустя 5 лет обвинила Россию в крушении Ил-76 под Луганском
15 июня 2019, 01:09
"Злым гением" провокации в Османском заливе могла быть Саудовская Аравия. И для Трампа это - "торпеда в бок"
14 июня 2019, 21:54
"Никаких закулисных игр": Додон признал значительную роль США в роспуске правительства
14 июня 2019, 15:24
Россия призвала дождаться итогов расследования инцидента в Оманском заливе
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев ...
15 июня 2019, 00:54
Письмо генпрокурору: депутат просит проверить дело осуждённого за наркотики журналист...
15 июня 2019, 01:09
"Газа хватит лишь на 10 дней": На Украине заявили об угрозе приостановки ра...
15 июня 2019, 00:54
Три касания с перегрузками: МАК опубликовал предварительный отчёт по катастрофе в Шер...
15 июня 2019, 00:54
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
08 июня 2019, 06:39
"Максимум - пять недель работы": Почему датская загогулина не помешает строительству "Северного потока - 2"
08 июня 2019, 03:24
Танки, БМП, пикапы - всё уничтожено: В Минобороны России рассказали о разгроме боевиков в Сирии при попытке прорыва
09 июня 2019, 15:09
"Тут либо либо Крым наш и концерт на День России, либо...": Коц указал Макаревичу, что "мог бы и сам вежливо отказаться"
11 июня 2019, 15:39
Украина на слушаниях в Гааге потребовала газ из Чёрного моря
10 июня 2019, 17:09
Говорить с Западом не о чем. Распад «нормандского формата»
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.