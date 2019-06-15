Хайли лайкли 2.0: Британия "с почти определенной вероятностью" уверена, что Иран стоит за инцидентом в Оманском заливе

Великобритания считает атаку на танкеры в Оманском заливе делом рук Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Соответствующее сообщение в пятницу, 14 июня, распространил британский МИД.

Речь идет об инциденте, произошедшем в четверг, 13 июня, в Оманском заливе. Два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous подверглись нападению. На одном из них даже начался пожар. Правительство США тут же поспешило обвинить в произошедшем Иран.

"Британия пришла к выводу о том, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил – Корпус стражей исламской революции – атаковала два танкера", - гласит заявление МИД Британии.

В нём утверждается, что никакая иная организация не могла осуществить данную атаку. Никаких других доказательств, кроме данного предположения, у Лондона нет.

"Эти атаки совершены в рамках общей дестабилизирующей модели поведения Ирана, которая представляет опасность для региона", - заявил глава МИД Британии Джереми Хант.

Происходящее подозрительно напоминает историю с делом Скрипалей. Тогда власти Британии также заявляли о причастности России к инциденту, приводя в качестве доказательства фразу "с высокой степенью вероятности", из которой впоследствии родился мем "хайли лайкли".