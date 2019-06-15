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Хайли лайкли 2.0: Британия "с почти определенной вероятностью" уверена, что Иран стоит за инцидентом в Оманском заливе
15 июня 2019, 01:09 • 56 • Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе вслед за США. МИД страны заявил, что уверен в причастности Ирана к инциденту "с почти определенной вероятностью".
Великобритания считает атаку на танкеры в Оманском заливе делом рук Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Соответствующее сообщение в пятницу, 14 июня, распространил британский МИД.
Речь идет об инциденте, произошедшем в четверг, 13 июня, в Оманском заливе. Два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous подверглись нападению. На одном из них даже начался пожар. Правительство США тут же поспешило обвинить в произошедшем Иран.
В нём утверждается, что никакая иная организация не могла осуществить данную атаку. Никаких других доказательств, кроме данного предположения, у Лондона нет.
Происходящее подозрительно напоминает историю с делом Скрипалей. Тогда власти Британии также заявляли о причастности России к инциденту, приводя в качестве доказательства фразу "с высокой степенью вероятности", из которой впоследствии родился мем "хайли лайкли".
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