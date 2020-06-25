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Хатылев одёрнул эксперта с Украины: "На катерах поплывёте?"

25 июня 2020, 21:00  •  118 • Политика
Экс-начальник зенитно-ракетных войск ВВС России Сергей Хатылев одёрнул военного эксперта с Украины, заявившего о потенциальной атаке на Новороссийск. "На катерах поплывёте?" - заметил он, напомнив о ПВО и других подразделениях Черноморского флота и Южного округа, которые не позволят украинским силам даже приблизиться к Крыму.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск ВВС России военный эксперт Сергей Хатылев оценил в беседе с Nation News проект крылатой ракеты "Нептун", разрабатываемый на Украине.
Ранее украинский военный аналитик Михаил Жихоров в своём материале, опубликованном в издании "Деловая столица", заявил, что якобы данное новое оружие теоретически может "дотянуться" до российских военных кораблей в порту Новороссийска.
Хатылев признался, что сильно сомневается в такой способности новой украинской ракеты. Он заметил, что её открытое производство не было запущено, и добавил, что нынешний технологический потенциал Украины как минимум оставляет желать лучшего.
Эксперт также вспомнил о заявлениях киевских властей, которые предупреждали о возможной стрельбе по Крымскому мосту. Он отметил, что украинским силам в любом случае сначала как-то придётся приблизиться к объекту, что будет для них невозможно.
ПВО и другие подразделения Черноморского флота и Южного округа не позволят им даже приблизиться к полуострову, резюмировал Хатылев.
Вы сначала преодолейте эту систему. А чем преодолевать? Теми катерами, которые мы задержали, - подчеркнул собеседник агентства.

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