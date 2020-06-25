Хатылев одёрнул эксперта с Украины: "На катерах поплывёте?"

Экс-начальник зенитно-ракетных войск ВВС России военный эксперт Сергей Хатылев оценил в беседе с Nation News проект крылатой ракеты "Нептун", разрабатываемый на Украине.

Ранее украинский военный аналитик Михаил Жихоров в своём материале, опубликованном в издании "Деловая столица", заявил, что якобы данное новое оружие теоретически может "дотянуться" до российских военных кораблей в порту Новороссийска.

Хатылев признался, что сильно сомневается в такой способности новой украинской ракеты. Он заметил, что её открытое производство не было запущено, и добавил, что нынешний технологический потенциал Украины как минимум оставляет желать лучшего.

Эксперт также вспомнил о заявлениях киевских властей, которые предупреждали о возможной стрельбе по Крымскому мосту. Он отметил, что украинским силам в любом случае сначала как-то придётся приблизиться к объекту, что будет для них невозможно.

ПВО и другие подразделения Черноморского флота и Южного округа не позволят им даже приблизиться к полуострову, резюмировал Хатылев.