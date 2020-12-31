Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
"Война неизбежна": Турция включила часть России в свои территории. Вое...
Главная / Политика

Хатылев о битве за Арктику: Норвегия оказалась на острие атаки и мишенью для Северного флота

31 декабря 2020, 03:00  •  60 • Политика
Как считает военный эксперт Сергей Хатылев, в битве за Арктику Норвегия оказалась на острие атаки. Винить в этом можно американцев. При этом страна становится потенциальной мишенью для Северного флота.
США оказывает давление на Норвегию, провоцируя последнюю на начало войны с Россией, призом в которой станет Арктика. Ситуацию прокомментировал изданию "ПолитЭксперт" военный эксперт Сергей Хатылев.
Ранее главред NRK Арне Хольм отметил, что в Осло в течение многих лет придерживались политики сдерживания и умиротворения в отношении Москвы. Но в последнее время ситуация снизилась, что он связывает с вмешательством американцев, которые управляют норвежской политикой в обороне и безопасности. В частности, в 2020 году Норвегия приняла участие в военных учениях НАТО в Баренцевом море.
Как пояснил Хатылев, сейчас на территории Норвегии находятся локаторы раннего предупреждения и американские системы ПРО, которые охватывают северное направление, включая и Севморпуть. Таким образом, страна оказалась на острие атаки.
Не исключено, что США могут использовать норвежские порты для размещения своих военных кораблей. Страну также можно сделать стратегической точкой для размещения дополнительного оружия.
В таких условиях Россия продолжает модернизировать Северный флот. В частности, стратегические цели в Норвегии могут поразить новейшие ракеты "Циркон", испытания которых прошли в 2020 году.
Но эксперт всё же надеется на то, что в Осло не станут выступать против Москвы.
Как ранее заявил РИА ФАН руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель, Севморпуть пока нельзя сравнивать с Суэцким каналом, однако динамика грузопотока является положительной. 26 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет утверждена новая стратегия по развитию Арктического региона до 2035 года.
При этом главным ресурсом страны стал флот из порядка 30 ледоколов. Ядром являются атомные ледоколы. Так, недавно был принят новый ледокол "Арктика", ещё несколько сейчас строятся.
По прогнозу эксперта, уже к 2025 году Россия сможет обеспечить полноценную работу Севморпути. А к 2024 году грузооборот превысит 80 миллионов тонн, что позволит сделать маршрут рентабельным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 23:20
Не прошло и нескольких минут: Навальный по-детски ответил Пескову
30 декабря 2020, 23:20
"Тюркское НАТО" у наших границ. Эрдоган перешёл в наступление на Россию
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список" реальных борцов за Россию
31 декабря 2020, 01:10
Тактика "выжженной земли": ВСУ бьют по Донбассу запрещёнными снарядами - видео
30 декабря 2020, 23:20
СМИ: преемник Меркель обострит отношения с Россией
31 декабря 2020, 01:10
Назван реальный покровитель "Насилию.нет": "Эта НКО получала одно из самых крупных финансирований"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 декабря 2020, 01:10
"Враг чётко показал, за кем надо идти": Опубликован "чёрный список&quo...
31 декабря 2020, 01:10
Тактика "выжженной земли": ВСУ бьют по Донбассу запрещёнными снарядами - ви...
31 декабря 2020, 01:10
Назван реальный покровитель "Насилию.нет": "Эта НКО получала одно из с...
31 декабря 2020, 01:10
Об элементах антикультуры в политической культуре республик Прибалтики
31 декабря 2020, 01:05
Военная тайна: почему в команде Байдена обвинили Пентагон в препятствовании передаче ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
26 декабря 2020, 01:05
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Филипова в Сирии
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
25 декабря 2020, 04:00
"Маменькина деточка" и полуголые танцы: бойцы ВСУ опозорились в Tik Tok
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.