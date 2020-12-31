Хатылев о битве за Арктику: Норвегия оказалась на острие атаки и мишенью для Северного флота

США оказывает давление на Норвегию, провоцируя последнюю на начало войны с Россией, призом в которой станет Арктика. Ситуацию прокомментировал изданию "ПолитЭксперт" военный эксперт Сергей Хатылев.

Ранее главред NRK Арне Хольм отметил, что в Осло в течение многих лет придерживались политики сдерживания и умиротворения в отношении Москвы. Но в последнее время ситуация снизилась, что он связывает с вмешательством американцев, которые управляют норвежской политикой в обороне и безопасности. В частности, в 2020 году Норвегия приняла участие в военных учениях НАТО в Баренцевом море.

Как пояснил Хатылев, сейчас на территории Норвегии находятся локаторы раннего предупреждения и американские системы ПРО, которые охватывают северное направление, включая и Севморпуть. Таким образом, страна оказалась на острие атаки.

Не исключено, что США могут использовать норвежские порты для размещения своих военных кораблей. Страну также можно сделать стратегической точкой для размещения дополнительного оружия.

В таких условиях Россия продолжает модернизировать Северный флот. В частности, стратегические цели в Норвегии могут поразить новейшие ракеты "Циркон", испытания которых прошли в 2020 году.

Но эксперт всё же надеется на то, что в Осло не станут выступать против Москвы.

Как ранее заявил РИА ФАН руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель, Севморпуть пока нельзя сравнивать с Суэцким каналом, однако динамика грузопотока является положительной. 26 октября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будет утверждена новая стратегия по развитию Арктического региона до 2035 года.

При этом главным ресурсом страны стал флот из порядка 30 ледоколов. Ядром являются атомные ледоколы. Так, недавно был принят новый ледокол "Арктика", ещё несколько сейчас строятся.

По прогнозу эксперта, уже к 2025 году Россия сможет обеспечить полноценную работу Севморпути. А к 2024 году грузооборот превысит 80 миллионов тонн, что позволит сделать маршрут рентабельным.