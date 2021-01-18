Хатаскрайничать не выйдет: Мишустин обозначил "ключи" административной реформы

Мишустин напомнил о том, что в рамках административной реформы правительство начало масштабную оптимизацию системы государственного управления.

"Она станет современной и более эффективной. И это главная цель нашей реформы", - сказал он во время совещания.

По словам премьера, вся нормативно-правовая база для этого подготовлена.

"В том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда, во основном за счёт имеющихся вакансий, в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тысяч штатных единиц. В том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, при этом фонд оплаты труда останется без изменений", - сказал Мишустин.

Он также особо подчеркнул, что отныне будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки и, по сути, "размывают ответственность за принятые решения".

По словам премьера, для оперативного решения различных проблем граждан работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть "чёткой и слаженной".

"Для этого мы совершенствуем и структуру аппарата правительства", - подчеркнул Мишустин.