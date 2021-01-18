Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
Главная / Политика

Хатаскрайничать не выйдет: Мишустин обозначил "ключи" административной реформы

18 января 2021, 19:15  •  127 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил основные "ключи", другими словами, ключевые пункты и цели административной реформы. После заявлений главы правительства становится совершенно очевидно, что у чиновников в дальнейшем хатаскрайничать не выйдет.
Мишустин напомнил о том, что в рамках административной реформы правительство начало масштабную оптимизацию системы государственного управления.
"Она станет современной и более эффективной. И это главная цель нашей реформы", - сказал он во время совещания.
По словам премьера, вся нормативно-правовая база для этого подготовлена.
"В том числе в части предельной численности государственных служащих и фонда оплаты труда, во основном за счёт имеющихся вакансий, в министерствах и ведомствах будут сокращены свыше 32 тысяч штатных единиц. В том числе более 30 заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, при этом фонд оплаты труда останется без изменений", - сказал Мишустин.
Он также особо подчеркнул, что отныне будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки и, по сути, "размывают ответственность за принятые решения".
По словам премьера, для оперативного решения различных проблем граждан работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть "чёткой и слаженной".
"Для этого мы совершенствуем и структуру аппарата правительства", - подчеркнул Мишустин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
18 января 2021, 07:20
Pfizer - не спасение от коронавируса? Обман чиновников в Еврокомиссии разоблачили в Le Monde
18 января 2021, 10:05
"Путин развалил страну настолько...": Как придумать анекдот за пару минут? Мастер-класс от Гаспаряна
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секрет...
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стал...
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
18 января 2021, 01:50
США ждёт очередной бунт: Мигранты ставят условия Джо Байдену и готовятся к атаке
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
13 января 2021, 00:50
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР озадачены
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
15 января 2021, 00:30
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соскин
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.