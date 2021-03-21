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Харрис умнее: Байден сделал неожиданное признание - "Добавить больше нечего"
21 марта 2021, 18:50 • 105 • Политика
Президент США Джо Байден признал, что он глупее своего вице-президента Камалы Харрис. Неожиданное заявление прозвучало от Байдена в ходе его поездки в Атланту, административный центр штата Джорджия. Слова президента приведены на официальном сайте Белого дома.
Байден было вышел на трибуну и даже выступил с речью. В этот раз он обращался к сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты. Заканчивая своё выступление, американский глава обмолвился, что зря он вышел на трибуну: нужно было сразу предоставить слово вице-президенту США Камале Харрис. Она умная.
"Я хотел уступить речь моему вице-президенту, которая умнее, чем я", - неожиданно признался Джо Байден.
Харрис, принимая слово от президента, заметила, что слова Байдена в комментариях не нуждаются. Собственно, об этом Харрис и заявила, едва заняв место у микрофона.
"Добавить больше нечего", - охотно согласилась с Байденом вице-президент страны.
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