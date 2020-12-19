Харькову капец, соратники Кернеса легли под Авакова – Монтян

После смерти Геннадия Кернеса власть в Харькове фактически перейдет к Арсену Авакову, с которым уже договорилось окружение покойного, а новых выборов мэра в ближайшее время не будет, поскольку это невыгодно партии власти.Об этом заявила юрист Татьяна Монтян.«Харькову капец. Сейчас его захватит Собаков. Мои соболезнования харьковчанам. Все соратнички Кернеса уже легли под Собакова, тот же Терехов уже давно под него лег. Они его и держали то в таком состоянии и всем врали, что он вот-вот вернется и все такое, чтобы успеть порешать свои делишки.Они устроили вступление в должность без присяги, беспредельщики. В общем, твари конченные. С другой стороны, это – проблема Кернеса, какие у него дружки и соратнички. А город жалко.Не факт, что назначат выборы. Как показывает практика, эта бодяга может длиться очень, очень, очень долго. Зеле невыгодно назначать новые выборы, потому что своего кандидата у него нет. Их Кучер получил ноль целых хрен десятых. Теоретически есть 90 дней для назначения новых выборов, но мы знаем массу примеров, когда выборы не назначали годами, если это невыгодно власть имущим.Худо бедно у «зеленых» есть, все-таки, большинство, поэтому Рада будет просто тупо затягивать выборы», – считает Татьяна Монтян.