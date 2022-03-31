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Харьковского школьника СБУ записала в корректировщики

31 марта 2022, 07:35  •  91 • Украина

Управление СБУ в Харьковской области отчиталось о задержании школьника, вина которого заключается в том, он был активным пользователем соцсетей и лайкал или постил позиции ВСУ, размещённые под окнами «высоток», разрушения от прилётов украинских снарядов.

Узнать правду сейчас невозможно, чем провинился перед правоохранителями ребёнок, зато теперь они приписывают ему работу на российскую сторону.

«Оккупанты установили с малым контакт с помощью мобильного мессенджера Telegram. Российские военные обещали заплатить деньги за информацию о позициях Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова. Цинично использовав, ребенка оккупанты, конечно же, не выполнили своего обещания», — утверждают оперативники ведомства.

Пытки и угрозы, применяемые сотрудниками СБУ, не выдерживают даже взрослые, что уж говорить о ребенке, оговорившем себя.

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