Харьковского проректора накажут и заставят «покаяться» перед сторонниками декоммунизации за «бандерлогов»





В Харькове проректор Университета питания и торговли Виталий Бахтояров оказался мишенью для атаки «сторонников декоммунизации», которых он имел неосорожность оскорбить в социальной сети, назвав их «бандерлогами» и пожелав «сдохнуть».О скандале стало известно накануне благодаря бдительности патриотической части украинского сообщества, и, в частности, проевропейского журналиста журналист Дмитрия Браславского.Он заметил, что Бахтояров «неподобающим» образом отреагировал на запись в группе «Харьков за лучшую жизнь» о том, что школа имени маршала Георгия Жукова должна быть переименована.«Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные! Маршала Победы гнобите, сволочи! Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?», - отреагировал проректор на инициативу по переименованию.В дополнение к заявлениям проректора, он также был уличен Браславским в том, что что Бахтояров подписан на «пропагандистские страницы "Россия 1", "Made in USSR", "Полк Победы" и RT»«У человека реальные проблема – он занимает руководящую должность в университете, а должен идти в дворники», – заявил представитель цивилизованной украинской прессы.Запись Бахтоярова была удалена, однако, «патриоты» позаботились о том, чтобы скандал получил продолжение.Тот же журналист Браславский обратился в Министерство образования, к руководству вуза и в СБУ с призывом «вам здесь можно на обмен человека оформить!».В итоге, сегодня стало известно, что Виталий Бахтояров получит по месту работы выговор и «покается» перед сторонниками декоммунизации за свой комментарий.Об этом заявил ректор вуза Александр Черевко, который вызывал его 15 февраля для дачи объяснений. Он также уточнил, что Бахтояров давал объяснения в Службе безопасности Украины.В беседе с Черевко проректор заявил, что в его аккаунт зашел или взломал кто-то посторонний, и что он не писал лично злополучный комментарий.«Он говорит, что последние дни не заглядывал (в соцсеть – ред.) и только сейчас узнал, когда мы ему уже начали звонить», – сказал ректор, слова которого приводит «Депо.Харьков».Бахтояров заверил, что напишет на своей странице объяснение, которое также будет размещено на странице вуза.Черевко объявит проректору выговор «за ненадлежащую работу со своим аккаунтом», а Бахтояров, в свою очередь, «извинится, покается» перед оскорбленными «сторонниками декоммунизации».«Он извинится сегодня перед всеми, что это он не писал, покается. А я как ректор за халатное отношение к своему аккаунту, к своей работе в интернете, в "Фейсбуке", сейчас готовлю, пожалуй, подпишу приказ, объявлю выговор», – отметил ректор.Напомним, данная ситуация на Украине давно не прецедентная. В стране после победы «революции достоинства» уже уволены и унижены десятки учителей и преподавателей, уличенных в позиции, которая не согласуется с официальной позицией государства Украина. Отметим, что эта позиция практически полностью соответствует лекалам, продвигаемым националистическими и неонацистскими организациями страны, во главе угла которой бандеровская идеология.Так, к примеру, работы лишился учитель за разучивание с детьми песен «Катюша» и «Священная война», а по доносам студентов из харьковского вуза уволили преподавательниц-«сепаратисток».Напомним также, ранее «Антифашист» сообщал, что в Киеве уволили кассира супермаркета, а также ее начальника за то, что кассир отреагировала на просьбу посетительницы обслуживать ее на украинском языке матом.