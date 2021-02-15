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Харьковского проректора накажут и заставят «покаяться» перед сторонниками декоммунизации за «бандерлогов»
15 февраля 2021, 23:45 • 92 • Украина
В Харькове проректор Университета питания и торговли Виталий Бахтояров оказался мишенью для атаки «сторонников декоммунизации», которых он имел неосорожность оскорбить в социальной сети, назвав их «бандерлогами» и пожелав «сдохнуть».
О скандале стало известно накануне благодаря бдительности патриотической части украинского сообщества, и, в частности, проевропейского журналиста журналист Дмитрия Браславского.
Он заметил, что Бахтояров «неподобающим» образом отреагировал на запись в группе «Харьков за лучшую жизнь» о том, что школа имени маршала Георгия Жукова должна быть переименована.
«Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные! Маршала Победы гнобите, сволочи! Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?», - отреагировал проректор на инициативу по переименованию.
В дополнение к заявлениям проректора, он также был уличен Браславским в том, что что Бахтояров подписан на «пропагандистские страницы "Россия 1", "Made in USSR", "Полк Победы" и RT»
«У человека реальные проблема – он занимает руководящую должность в университете, а должен идти в дворники», – заявил представитель цивилизованной украинской прессы.
Запись Бахтоярова была удалена, однако, «патриоты» позаботились о том, чтобы скандал получил продолжение.
Тот же журналист Браславский обратился в Министерство образования, к руководству вуза и в СБУ с призывом «вам здесь можно на обмен человека оформить!».
В итоге, сегодня стало известно, что Виталий Бахтояров получит по месту работы выговор и «покается» перед сторонниками декоммунизации за свой комментарий.
Об этом заявил ректор вуза Александр Черевко, который вызывал его 15 февраля для дачи объяснений. Он также уточнил, что Бахтояров давал объяснения в Службе безопасности Украины.
В беседе с Черевко проректор заявил, что в его аккаунт зашел или взломал кто-то посторонний, и что он не писал лично злополучный комментарий.
«Он говорит, что последние дни не заглядывал (в соцсеть – ред.) и только сейчас узнал, когда мы ему уже начали звонить», – сказал ректор, слова которого приводит «Депо.Харьков».
Бахтояров заверил, что напишет на своей странице объяснение, которое также будет размещено на странице вуза.
Черевко объявит проректору выговор «за ненадлежащую работу со своим аккаунтом», а Бахтояров, в свою очередь, «извинится, покается» перед оскорбленными «сторонниками декоммунизации».
«Он извинится сегодня перед всеми, что это он не писал, покается. А я как ректор за халатное отношение к своему аккаунту, к своей работе в интернете, в "Фейсбуке", сейчас готовлю, пожалуй, подпишу приказ, объявлю выговор», – отметил ректор.
Напомним, данная ситуация на Украине давно не прецедентная. В стране после победы «революции достоинства» уже уволены и унижены десятки учителей и преподавателей, уличенных в позиции, которая не согласуется с официальной позицией государства Украина. Отметим, что эта позиция практически полностью соответствует лекалам, продвигаемым националистическими и неонацистскими организациями страны, во главе угла которой бандеровская идеология.
Так, к примеру, работы лишился учитель за разучивание с детьми песен «Катюша» и «Священная война», а по доносам студентов из харьковского вуза уволили преподавательниц-«сепаратисток».
Напомним также, ранее «Антифашист» сообщал, что в Киеве уволили кассира супермаркета, а также ее начальника за то, что кассир отреагировала на просьбу посетительницы обслуживать ее на украинском языке матом.
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