Харьковский горсовет хочет перевыборов мэра

В связи с кончиной избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса, руководство горсовета обратится в ВР для назначения выборов мэра.Об этом, по информации местных СМИ, сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.По его словам, 17 декабря в мэрии прошло совещание по организации церемонии прощания и похорон харьковского радоначальника Геннадия Кернеса. Похороны пройдут на следующей неделе, так как, для транспортировки тела из Германии потребуется от 2 до 3 дней. Точную дату сообщат дополнительно.Церемония прощания пройдет в Харьковском национальном театре оперы и балета. Она будет длиться около 4-х часов.Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. Отпевать будут в Благовещенском соборе.« Я понимаю, что сегодня трагедия для города Харькова, поэтому объявлен траур в городе. И людей будет масса. Я принимал решение, чтобы провести церемонию прощания в Харьковском оперном театре и, могу вам сказать, что, конечно, будет много гостей из различных уголков Украины. И, если позволят, не Украины. Есть ответственность по соблюдению карантинных мероприятий. Мы разработаем план, чтобы максимально соблюсти все ограничения и выдержать социальную дистанцию», — рассказал Игорь Терехов.Он также сказал, что Геннадия Кернеса планируют похоронить на одной аллее с другими почетными харьковчанами, которая находится на 2-м городского кладбище, расположенном в центре города.В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.На вопрос о том, кто сейчас управляет городом и когда будут выборы мэра, секретарь Харьковского горсовета ответил:«Сегодня по закону о местном самоуправлении секретарь Харьковского городского совета — я, Терехов Игорь Александрович, исполняю обязанности мэра города Харькова. Это первое. Что касается обращения, то в установленном законом порядке мы обязательно обратимся в Верховную Раду для выполнения всех необходимых процедур».О том, что в Харькове будут перевыборы намекнули в некрологе в Офисе президента.Напомним, градоначальник Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря от последствий перенесенной коронавирусной инфекций.В связи со смертью харьковского мэра 17, 18, 19 декабря объявлены днями траура в Первой столице Украины.В эти дни будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.С сегодняшнего дня для всех харьковчан, желающих попрощаться с мэром, отрыто фойе горсовета, в котором выставили фото Кернеса и зажгли свечи.