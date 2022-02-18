Харьковский антифашист чудом избежал казни в лесу: "Сотрудники СБУ меня душили и топили"

Глава харьковской антифашистской организации "Патриоты - За жизнь" Игорь Мартыненко рассказал, что был похищен сотрудниками СБУ. Он чудом избежал казни в лесу: "Меня душили и топили".

Мартыненко в пятницу записал видеообращение, в котором рассказал о действиях СБУ. По его словам, сотрудники украинских спецслужб накануне вечером похитили его и увезли в лесополосу. Там они подвергли пленника пыткам - душили, топили, сломали руку, избивали. Всё это они делали для того, чтобы заставить антифашиста рассказать нужную информацию про свою организацию, про депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву и про лидера политсовета партии Виктора Медведчука.

После этого меня повезли на место казни, так как не получили от меня нужную информацию. И в то время, когда копали яму, расслабившись, у меня появилась возможность от них убежать,

- рассказал потерпевший.

Судя по кадрам видео, Мартыненко находится где-то посреди заснеженного поля. На мужчине нет верхней одежды, что подтверждает его слова о похищении. Кроме того, можно заметить, что у него сильно заплыл глаз - результат побоев.

Накануне вечером Илья Кива заявил, что Мартыненко похитили возле дома неизвестные люди и, вероятно, оппозиционера уже убили. Депутат предположил, что за похищением может стоять полк "Азов", куда входят националисты. Он обвинил украинские власти в том, что они устроили настоящий террор против русскоязычного населения.