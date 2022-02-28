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Харьковские власти выдали активиста «Антимайдана» Топаза за мародёра

28 февраля 2022, 00:55  •  7 • Украина

СМИ разгоняют новость, что активный участник харьковского «Антимайдана», сидевший за свои взгляды в украинской тюрьме, Игнат Кромской (Топаз) задержан за мародёрство.

«Пока в Харькове ВСУ ведут активную оборону города от российских оккупантов, Кромский решил взяться за старое и совершал мародёрство. Долго совершать противоправную деятельность ему не удалось — Топаза быстро задержали. Судя по кадрам, при задержании он сопротивлялся, но справиться с защитниками Украины не смог», — пишут украинские СМИ.

Знавшие Топаза харьковчане опровергают эту новость, называя её очередной провокацией нацистских властей.

«Подстава в бессильной злобе»,

«Просто за ним пришли, как за сепаром», — уверены харьковчане.

Также харьковчане предупреждают, что в местных «патриотических» пабликах выкладывают фамилии и адреса активистов «Антимайдана» и номера машин участников автопробега в марте 2014 года в городе.

Игнат Кромский — уроженец Харькова, который с самых первых дней состоял в народном движении «Антимайдан», пытаясь собрать сопротивление и дать отпор националистам. В 2014 году он возглавлял оборону Мариинского парка в Киеве.

Позже он стал активным участником харьковского «Антимайдана».

«Топаз» не раз оказывался на прицеле видеокамеры, широко известно его обращение в конце февраля 2014 года, в котором он просит президента России Владимира Путина ввести войска для установления и поддержания порядка в стране. Позднее было ещё несколько заявлений, включая интервью, после событий 14 марта на улице Рымарской в Харькове, когда боевики «Правого сектора» убили двух членов «Антимайдана».

21 марта 2014 года новая власть объявила Игната в розыск, при этом, надо учитывать, что он совершенно не скрывался, находясь в родном Харькове. 28 марта произошёл арест. Суд присудил ему 8 лет заключения «за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «участие в массовых беспорядках». Во время прений прокурор просил назначить более суровое наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 28 сентября 2018 года Октябрьский районный суд города Харькова освободил из-под стражи «антимайдановца» по «закону Савченко».

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