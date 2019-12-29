Харьковские «террористы», «Беркут» с Майдана и жена охранника Березовского: Кого Украина отдала в результате большого обмена пленными

- Уберите камеру от автобуса, дайте коридор! – жестко чеканила омбудсмен ЛНР Ольга Копцева. – Если вы сейчас не дадите коридор, я отменяю обмен!

Представитель Луганской народной республики был строг и непреклонен. Она выглядела полной хозяйкой положения, хотя дело происходило на территории, подконтрольной Киеву. Из автобуса выныривали радостные лица: «По коридору в палатку!» - строго командовала она. И не было ни одного человека, кто бы что-то ей возразил. Украинские военные молча наблюдали со стороны.

Для «политической пропорции» обмен пленными в воскресенье проходил в два этапа. На территории, подконтрольной Киеву, шел обмен между Украиной и ЛНР. ДНР пленных получала уже на своей территории. Списки и количество человек, участвовавших в процессе, до последнего держались в секрете. Но изначально было известно, что Киев отдаст больше людей, чем ЛДНР.

Состав обмена был главной интригой действаФото: REUTERS

Собственно, состав обмена и был главной интригой действа. Украинская сторона до последнего пыталась хитрить со списками. Повлиять на процесс могли и националисты, которые фактически окружили Лукьяновское СИЗО, в котором находились бывшие бойцы «Беркута», обвиняемые в убийстве людей на Майдане в феврале 2014-го. И в ближайшие дни их передача «вражеской стороне» (а она все-таки состоялась под покровом ночи) наверняка станет главной темой в украинских СМИ и соцсетях. С одной стороны, Зеленскому можно поставить в плюс уже второй обмен, состоявшийся во время его правления. С другой, националисты разумеется не простят ему освобождение «убийц небесной сотни».

Олег Янишевский, Сергей Зинеченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура и Александр Мариниченко были единственными подозреваемыми, которым была уготована участь «козлов отпущения». Именно на них предполагалось повесить всю вину за гибель людей во время «революции достоинства». Зачем исследовать многочисленные свидетельства присутствия «третьей силы», которую на самом деле контролировала нынешняя политическая элита Украины. Судилищем над этой пятеркой планировалось закрыть все вопросы о виновниках массовой бойни.

Однако, судя по всему, в ходе переговорного процесса в Париже Зеленскому были поставлены жесткие условия, с которыми ему пришлось согласиться, невзирая на страх перед националистами, которые теперь точно перешли в ранг непримиримой оппозиции президенту.

Изначально было известно, что Киев отдаст больше людей, чем ЛДНРФото: REUTERS

По данным моих источников, трое из этих беркутовцев были переданы ДНР, еще двое – Луганску.

Среди известных политзаключенных, народным республикам передали, к примеру, гражданскую супругу экс-охранника Березовского Сергея Соколова Дарью Мастикашеву, которая с августа 2017 года находилась в СИЗО в Днепре по обвинению в государственной измене. Обычная поездка из Москвы в гости к матери обернулась пытками и уголовным преследованием.

Еще один пленник - Эдуард Коваленко - с мая 2017 сидел в колонии за организацию митинга против мобилизации в ВСУ.

В ходе обмена Донецк получил 60 человек и передал Киеву 52.

Среди включенных в обмен – харьковчане Виктор Тетюцкий, Владимир Дворников и Сергей Башлыков. Их обвиняли в причастности к организации взрыва в Харькове возле Дворца спорта 22 февраля 2015 года. Тогда во время митинга погибли 4 человека, еще 9 получили ранения.

Еще один человек, который был в списках - подозреваемый в причастности к гибели десяти спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко. В июле 2014 года группа украинских военных была направлена под Шахтерск на поиски пилота сбитого штурмовика Су-25. По версии следствия, они спрятались на ночь в ангаре агропредприятия Бутрименко, а тот сообщил ополчению. Которые, приехав на место, расстреляли спецгруппу. Сам он свою вину отрицал.

В нынешнем обмене обращает на себя внимание то, что большое количество вернувшихся людей так и не прошло процедуру юридической очистки. То есть, у киевской Фемиды вопросов к ним меньше не стало. Вместе с тем, по данным украинских СМИ, официальный Киев взял на себя обязательства не допустить их дальнейшего уголовного преследования.

Были и те, кто не захотел участвовать в обмене. И причин тут несколько. Во-первых, среди таковых были люди, у которых нет ничего ни в ЛДНР, ни в России. Они – украинцы, обвиненные в госизмене. Их семьи живут на Украине, все их имущество – на Украине. И начинать жизнь с нуля на новом месте довольно сложно. Некоторым представляется проще досидеть год-два на Родине и вернуться к семьям. Еще одна распространенная причина – отсутствие юридической очистки. К примеру, сидит человек пять лет в украинском СИЗО, а по закону Савченко (год за два) – это десять. Между тем, по его статье максимальный срок немного превышает уже отсиженное. И в этом случае он выбирает еще несколько месяцев в тюрьме, нежели снова оказаться в подвешенном состоянии, а то и в розыске. Ему проще отсидеть оставшееся и выйти на свободу без опасений снова быть привлеченным к уголовной ответственности.

Луганск и Киев завершили обмен пленными.

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