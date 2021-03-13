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Киевский режим намерен осудить за госизмену должностных лиц страны и 236 парламентариев

СБУ открыла уголовное дело по факту подписанных в 2010 г. "Харьковских соглашений" между властями Украины и России о продлении пребывания Черноморского флота РФ на 25 лет в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 12 марта.

Отмечается, что Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование по факту совершения госизмены в период с 2008 по 2010 годы.

"Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", – говорится в релизе.

В частности, будут расследованы обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 г. "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдения регламента и процедур в ходе его утверждения депутатами Верховной рады.

Согласно утверждению СБУ, подписание документа привело к увеличению личного состава военных формирований и спецслужб РФ, якобы причастных к возвращению Крыма в состав России.

Напомним, гром среди ясного киевского неба прозвучал накануне, когда Совет нацбезопасности Украины провел заседание при участии президента страны Владимира Зеленского и принял решение поручить СБУ проверить все обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" и, если понадобится, возбудить уголовное дело по факту госизмены против всех участников процесса.

Как указал руководитель СНБО Алексей Данилов, за пребывание российских черноморцев в Севастополе проголосовали 236 депутатов, среди которых "очень много интересных персонажей".

Одним из самых интересных персонажей можно считать донецкого олигарха Рината Ахметова. Но более яркая фигура там другой украинский предприниматель, а именно Николай Злочевский, владелец крупнейшей газодобывающей компании Украины "Burisma Holdings". Той самой "Бурисмы", в скандале с которой засветился на заре "революции гидности" сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер Байден.

