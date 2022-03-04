Харьковские партизаны обратились к украинцам

Харьковские антифашисты-подпольщики в лице бывшего сотрудника МВД Украины Андрея Чуйкова обратились к согражданам и землякам.«Я, подполковник Чуйков Андрей Юрьевич, обращаюсь ко всем сотрудникам правоохранительных органов Украины, а также курсантам военизированных учебных заведений и их родителям!Прекратите немедленно сопротивление законной народной власти! Сложите оружие и присоединяйтесь к нашему освободительному походу на Киев! Враг, который нагло использует ваших детей в своих преступных махинациях и аферах, — не ценит их дороже ломаного гроша, а мы считаем их братьями!Вспомните наших общих героев! Это полковника Тонкопия, погибшего на улицах Харькова от рук бандеровцев, вспомните генерала Ватутина, освободившего наш любимый город! В нашем городе хватит места для всех: для русских, для украинцев, белорусов, евреев!Харьков — это наш город и мы его любим! Давайте прекратим его разрушать и сделаем нашу жизнь лучше! Враг будет разбит, победа будет за нами!»Андрей Чуйков в 2014 году стал одним из первых сотрудников МВД Украины, который встал на сторону народа и не подчинился майданному перевороту. Все эти годы антифашисты в Харькове существовали и работали в глубоком подполье.События последних дней показали, что нынешние преступные власти и засевшие в городе неонацисты вместе с ВСУ решили пожертвовать Харьковом и его жителями, стреляя из жилых кварталов, вызывая тем самым ответный огонь.