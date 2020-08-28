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Харьковская бойня - итоги: Зеленский поскорбит, и местные царьки продолжат рвать Украину
28 августа 2020, 02:30 • 19 • Политика
Главный редактор News Front политолог Константин Кнырик подвёл итоги харьковской бойни. Он считает, что Зеленский показательно поскорбит, после чего местные царьки продолжат рвать Украину.
27 августа на федеральной трассе в Харьковской области был расстрелян пассажирский автобус, в салоне которого находились представители партии "Патриоты - за жизнь". По предварительной информации, нападение совершили радикалы нацкорпуса и боевики "Азова". По одним данным, два человека погибли, по другим - жертв нет, но есть тяжелораненые.
"Тут крайне простая на самом деле логика: безнаказанность порождает вседозволенность", - произнёс Кнырик в беседе с Царьградом.
На Украине стартовали местные выборы, но в стране нарастает региональный сепаратизм. Причём сепаратизм не патриотический, а по меткому выражению политолога, коммерчески-бандитски-экономический.
"Местечковые кланы между собой решают вопросы в своём регионе. У каждого там своё королевство, своё царство. С ними вынуждена считаться центральная власть, потому что у них есть ресурсы, средства. Общегосударственная машина на сегодняшний день, мягко говоря, напоминает цирк, во главе которого такой определённый юмористический актёр. Силовые органы выполняют зачастую функции классических ОПГ. Эти все общественные структуры националистические - функции организованных преступных группировок, под "крышей" этих же силовиков. Это и приводит к таким политическим последствиям", - пояснил эксперт.
По его мнению, главной трагедией современной Украины является наличие той политической культуры, к которой государство пришло по итогам государственного переворота в 2014 году.
Кнырик сообщил некоторые детали ЧП под Харьковом. Представители "Патриоты - за жизнь" ехали с какого-то организованного партийного мероприятия. На их автобус был совершён налёт без каких-либо объяснений. Просто расстреляли этот автобус и скрылись.
Националистические структуры, появляющиеся в нужное время и в нужном месте и совершающие определённые вещи, действуют не случайно, считает он. Их курируют органы госбезопасности, например СБУ.
"В нормальном государстве эту деятельность давно бы пресекли. Но Служба безопасности Украины контролирует и направляет деятельность этих структур. Очень многие политические деятели - олигархического уклона, потому что сегодня политики Украины - в основном это либо общегосударственные, либо региональные какие-то князьки и олигархи. Они имеют свои ОПГ, которые легализованы с точки зрения деятельности, какие-то националистические организации. Ну и, соответственно, их могут использовать для политических расправ", - объяснил главный редактор News Front.
Он спрогнозировал последствия случившегося: на Украине создадут классическую имитацию бурной деятельности.
Константин Кнырик напомнил, что подобное уже было с убийцами Алеся Бузины, с поджигателями одесского Дома профсоюзов, стрелков на майдане.
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