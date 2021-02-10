Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине

В эфир одной из телепередач на украинском канале дозвонилась жительница Харькова Валентина, которая озвучила свой крик души о разжигаемой на Украине межнациональной вражде.«Я хотела бы задать вопрос депутатам, а также всем присутствующим.Бабушка у меня — с одной стороны белорус из Могилёвской области. Дедушка с другой стороны — с Запорожской Сечи из города Чигрина. Ещё один дедушка — русский.Я хочу у вас спросить, к какому народу моя душа принадлежит и что я могу рассказать своим потомкам, как объяснить вот сейчас вот эту драчку, которая проходит у нас в стране?» — озвучила свой крик души об искусственном разделении харьковчанка.«Я вообще всю жизнь прожила в Харькове, в Украине. Я обожаю Украину. Я её люблю, я ею дышу. Но то, что сейчас творится — я не могу согласиться с тем, что у меня выбивают корни русские, что у меня выбивают корни белорусские, а также подобие украинских. Да, я не разговариваю на украинском языке, я его знаю, я на украинский мови читала и багато читала, вчилась», — отметила женщина, добавив, что она ощущает себя славянкой.В студии гости не нашлись, что ответить по существу, кроме того, что сразу пошли обвинения в том, что это якобы последствия Русского мира.Один из гостей пустился было в объяснения, что нет такой нации — славяне, и что есть политические, а есть этнические нации. Однако его перебил другой.«Люди не хотят разбираться в этом, что такое этническое, нации и так далее. Есть у человека своя позиция. И к сожалению, мы этого человека просто проигрываем информационно, идеологически», — заявил гость, обвинив в таком положении вещей последствия Русского мира, когда людям втолковывают, что у них вырывают те или иные корни.