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Харьковчан, не желающих вступать в тероборону, записывают в мародёры
17 марта 2022, 23:00 • 123 • Украина
Тактика фашистов понятна: получив в свой адрес волну негодования после насильственной и незаконной «мобилизации» с избиениями несогласных, они решили перевернуть всё с ног на голову. И теперь якобы «охотятся за мародёрами». Вообще беспроигрышный вариант: или новый «захыснык», или новый «наказанный».
Об этом пишут антифашисты Telegram-канала «Харьков Z», опубликовав пост одного из подписчиков:
«Видел недавно в трухе фотки пацана якобы мародера, который украл 3 пачки кукурузных палочек. Сосед это мой. Никакой он не мародер, нормальный пацан. Его просто поймали на улице и сказали вступать в тероборону а он отказался. Вот его и привязали к столбу и про палочки придумали».
К сожалению, это не единичный случай в Харькове.
Кроме того, в полиции признались, что пойманных в городе мародёров избивают до смерти.
«Нашими следователями были задержаны два мародера. После всех юридических процедур эти мародеры были направлены в следственный изолятор. На следующий день мы нашли их в изоляторе уже мертвыми, причины смерти устанавливаются. По данному факту следователями зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Не мародерствуйте. Берегите свою жизнь», — написал на своей странице в Facebook глава следственного управления областной полиции Сергей Болвинов.
Всем харьковчанам призывного возраста, которые не покинули город, сейчас желательно не появляться на улицах, с учетом того, что президент Владимир Зеленский на фоне американской поддержки распорядился объявить новую волну мобилизации и готовить резервы для усиления восточного фронта — Одессы и Харькова.
Отметим, по информации собеседницы «Антифашиста» из Харькова, в городе мародёры действительно есть. Об этом свидетельствуют разбитые и разграбленные киоски с сигаретами по всему городу, так как сигареты — действительно дефицит.
За продуктами и спиртным — не охотятся. Так как в конце прошлой неделе в местные супермаркеты завезли продукты и подвозят пока регулярно. И с 8:00 до 15:00 (время работы магазинов по городу) можно купить и овощи, и молочку, и крупы, и хлеб, и даже корм животным.
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