Уже осенью некоторые регионы Украины могут преподнести неприятный сюрприз обгадившемуся президенту и его балагану, так и не ставшему полноценной единой партией. Речь идёт о местных выборах, которые могут нанести сокрушительный удар по «Слуге народа».Последние исследования Центра политической конъюнктуры показывают неутешительный для правящей партии результат. Представители политической элиты в некоторых регионах укрепились настолько, что способны бросить вызов центральной власти и даже победить. К примеру, мэры Харькова и Одессы в данный момент обладают практически неограниченной властью и если «Слуга народа» попытается её узурпировать, готовы защищаться любыми методами. Борьба центра с регионами в итоге может привести к плачевным последствиям вплоть до отделения этих самых регионов с последующим провозглашением независимости.К Кернесу с Трухановым в процессе реальной децентрализации присоединятся запорожские, николаевские и херсонские коллеги. Даже Черкассы, как показал опыт, проявляют всё больше независимости и не скрывают несогласия с Центром. Местные выборы в формате полной перезагрузки власти, затеянной Зеленским, приведут в итоге к распаду страны. Так что это лето будет последним для Украины в её нынешнем виде.Социологи центра российского политолога Чеснакова уверены в том, что без острых конфликтов во время предстоящего избирательного процесса не обойтись. Внутриполитическая грызня усугубится ещё и общим недовольством от действий нового президента и его парламента. Зеленский поразительно быстро скатился от всенародной любви к лютой ненависти. Украина готова взорваться в любой момент, а выборы станут той самой роковой искрой на пороховом складе.