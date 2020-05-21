Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тимошенко сделала сенсационное заявление. Последние новости на Украине
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Росси...
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциям...
Главная / Украина

Харьков и Одесса разобьют голову «Слуге народа»

21 мая 2020, 09:55  •  59 • Украина

Уже осенью некоторые регионы Украины могут преподнести неприятный сюрприз обгадившемуся президенту и его балагану, так и не ставшему полноценной единой партией. Речь идёт о местных выборах, которые могут нанести сокрушительный удар по «Слуге народа».

Последние исследования Центра политической конъюнктуры показывают неутешительный для правящей партии результат. Представители политической элиты в некоторых регионах укрепились настолько, что способны бросить вызов центральной власти и даже победить. К примеру, мэры Харькова и Одессы в данный момент обладают практически неограниченной властью и если «Слуга народа» попытается её узурпировать, готовы защищаться любыми методами. Борьба центра с регионами в итоге может привести к плачевным последствиям вплоть до отделения этих самых регионов с последующим провозглашением независимости.

К Кернесу с Трухановым в процессе реальной децентрализации присоединятся запорожские, николаевские и херсонские коллеги. Даже Черкассы, как показал опыт, проявляют всё больше независимости и не скрывают несогласия с Центром. Местные выборы в формате полной перезагрузки власти, затеянной Зеленским, приведут в итоге к распаду страны. Так что это лето будет последним для Украины в её нынешнем виде.

Социологи центра российского политолога Чеснакова уверены в том, что без острых конфликтов во время предстоящего избирательного процесса не обойтись. Внутриполитическая грызня усугубится ещё и общим недовольством от действий нового президента и его парламента. Зеленский поразительно быстро скатился от всенародной любви к лютой ненависти. Украина готова взорваться в любой момент, а выборы станут той самой роковой искрой на пороховом складе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
21 мая 2020, 07:20
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
20 мая 2020, 18:55
Зеленский объявил о создании «малой Турции» в Херсонской области
20 мая 2020, 20:55
"Чем ты отличаешься от Порошенко?": Журналистка задала честный вопрос Зеленскому
21 мая 2020, 05:55
Янукович выступит у Гордона в его программе с «сеансом разоблачения»
21 мая 2020, 07:55
Стерненко как закономерная пародия на убийцу и подонка Билецкого
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2020, 01:55
"Новое время не за горами": Быков намекнул на революцию из одиночной камеры
20 мая 2020, 14:55
Леонид Кучма созывает экстренное заседание трёхсторонней контактной группы из-за заявлений Пушилина и Пасечника
19 мая 2020, 10:55
Токио объявил Курилы японской территорией
17 мая 2020, 16:55
Позор дипломатии США: Американский постпред наступил на украинские "грабли"
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
18 мая 2020, 13:55
Названо имя русского "супершпиона": Разгневанная Меркель грозит санкциями
16 мая 2020, 04:55
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.