«Характерный приём»: почему в Пентагоне заговорили об угрозе для США со стороны российских подлодок и крылатых ракет

Новый глава Северного командования ВС США генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк заявил об угрозе, исходящей от российского подводного флота. По его словам, крылатые ракеты, которые несут субмарины ВМФ РФ, способны ударить по американской территории. При этом отследить передвижение российских подводных лодок достаточно сложно. По мнению экспертов, в Пентагоне просто констатировали объективные достижения оборонной отрасли страны-конкурента. То обстоятельство, что территория Соединённых Штатов находится в зоне досягаемости российских ракет, становится мощным стабилизирующим фактором и гарантией мира, отмечают специалисты.

В Пентагоне признали, что американские военные с трудом могут отследить российские подводные лодки. Об этом заявил генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк, выступая в комитете сената по делам вооружённых сил на слушаниях, посвящённых утверждению его кандидатуры на пост главы Северного командования Вооружённых сил США.

«Россия развивает свой стратегический потенциал, например подводные лодки, которые теперь достаточно сложно отслеживать и которые можно оснастить крылатыми ракетами, способными нанести удар по территории США», — заявил американский военачальник.

Ван Хёрк добавил, что в не столь отдалённом будущем, по мере развития своих возможностей и экспедиционного потенциала, по этому пути пойдёт и Китай.

Генерал-лейтенант ВС США Глен Ван Хёрк

AFP

© Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Россия продолжит совершенствовать крылатые ракеты, что представляет серьёзную угрозу», — добавил американский генерал.

Комментируя заявление Глена Ван Хёрка, эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков отметил, что для военачальников достаточно типично заявлять о высокой военной угрозе.

«Тезисы о российской угрозе нужны, чтобы обосновать наращивание США своих военно-морских сил. Такие заявления — характерный приём, направленный на увеличение военного бюджета. Что же касается стратегических угроз, то США недовольны тем, что потеряли военное превосходство и не могут уже диктовать всем свою повестку. Фактически Вашингтон хотел бы отказать другим странам в оборонной самодостаточности», — подчеркнул Ермаков в беседе с RT.

Крупный «Калибр»

Отметим, что ранее с призывом прекратить разработку крылатых ракет с ядерной энергетической установкой к Москве обратился спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Выступая в комитете по иностранным делам сената США, чиновник назвал ракеты такого типа «летучими Чернобылями» и заявил, что подобное оружие не должно существовать.

По мнению американской стороны, никакая логика не оправдывает «системы Судного дня» — так американские чиновники назвали ракеты с ядерной энергетической установкой.

Испытания крылатой ракеты «Буревестник»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Комментируя эти обвинения, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков напомнил американской стороне, что именно она вышла первой из ДРСМД, а также находится, по сути, в процессе выхода из СНВ-III.

«Это и есть приближение «Судного дня», — подчеркнул российский сенатор.

Возмущение Вашингтона касалось крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», о работе над которой объявил 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. Название «Буревестник» было выбрано для ракеты позже по результатам общенародного голосования.

Как сообщило Минобороны России, разработка крылатой ракеты неограниченной дальности полёта была начата ещё в 2001 году, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Создание ракеты должно стать ответной мерой на создание США глобальной системы ПРО.

Россия активно развивает собственный арсенал крылатых ракет. Так, в 2015 году состоялось первое боевое применение ракет «Калибр». Именно этими ракетами был дан залп по действовавшим в Сирии террористическим группировкам с борта кораблей ВМФ РФ «Дагестан», «Град Свияжск», «Великий Устюг» и «Углич».

Семейство крылатых ракет «Калибр» было разработано ОКБ «Новатор» на базе комплекса С-10 «Гранат». Впервые новые ракеты были продемонстрированы в 1993 году.

Сегодня «Калибры» имеют ряд модификаций и могут запускаться как с воздушных, так и с морских носителей, включая подводные. «Калибры» могут применяться атомными субмаринами проекта 885 «Ясень», 955 «Борей», а также дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3 «Варшавянка» и проекта 677 «Лада».

Подводная армада

Активно ведутся и работы по совершенствованию и расширению подводного военного флота России. 26 июля в Минобороны сообщили, что работы по созданию подводного комплекса, оснащённого беспилотными аппаратами «Посейдон», успешно завершаются. Как отметили в оборонном ведомстве, ВМФ проводит испытания атомной субмарины — носителя аппаратов «Посейдон» с марта 2019 года.

Напомним, впервые официальная информация о разработке атомного беспилотного подводного аппарата была представлена в ноябре 2015 года во время совещания президента России Владимира Путина с руководством оборонно-промышленного комплекса. 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию глава государства сообщил о завершении разработки уникальной океанской системы, которая по результатам интернет-голосования получила название «Посейдон».

Подводный крейсер стратегического назначения проекта (РПКСН) «Борей-А» (955А) «Князь Владимир».

РИА Новости

© Олег Кулешов

Аппарат способен двигаться на глубине в несколько сотен метров на скорости, превышающей скорость подлодок и надводных кораблей. При этом двигается он тихо и обладает высокой манёвренностью. По словам Владимира Путина, «Посейдон» практически неуязвим для противника.

Также нужно отметить, что ВМФ России регулярно пополняется новейшими субмаринами. Так, 20 июля 2020 года предприятие «Севмаш» заложило две подводные лодки — «Воронеж» и «Владивосток», — способные нести гиперзвуковое оружие.

В середине июня в состав Военно-морского флота был принят новейший подводный крейсер стратегического назначения проекта (РПКСН) 955А («Борей-А») «Князь Владимир». Об этом сообщили в Минобороны.

До конца текущего года планируется передать ВМФ ещё один серийный ракетоносец проекта 955А («Борей-А») — «Князь Олег». Подводная лодка была спущена на воду со стапелей завода «Севмаш» в июле 2020 года. АПЛ проекта 955А («Борей-А») относятся к четвёртому поколению субмарин и способны нести на борту 16 МБР «Булава». Атомоходы такого класса входят в ядерную триаду ВС РФ. Помимо «Князя Владимира» и «Князя Олега», в рамках проекта будут построены АПЛ «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский». Все они уже заложены на «Севмаше».

Кроме того, в декабре 2019 года на воду была спущена первая серийная АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск».

Компонент стратегической стабильности

Незаметность субмарин, о которой упомянул генерал-лейтенант ВС США Глен Ван Хёрк, является одной из имманентных характеристик подводного военного флота, отмечают эксперты.

«Дальность, автономность, скрытность и бесшумность — ключевые характеристики подводных лодок, это не является открытием. И то, что в Пентагоне особо отмечают высокий уровень этих качеств у российского подводного флота, говорит об успехах наших инженеров», — отметил Сергей Ермаков.

Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске

РИА Новости

© Павел Кононов

При этом территория США действительно уязвима перед военными субмаринами.

«Это действительно так. И эта уязвимость является ключевым компонентом стратегической стабильности. Пока территория страны уязвима, ни один нормальный политик не развяжет войну. Из-за этой уязвимости американский генерал отнёс российские крылатые ракеты к стратегическому оружию», — добавил Ермаков.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Михаил Тимошенко.

«Даже если бы у России была одна-единственная АПЛ, американцы всё равно говорили бы об угрозе. Это политический ход, поскольку военные хотят иметь вес и финансирование», — отметил эксперт в комментарии для RT.

Выражая сейчас недовольство тем, что Россия развивает свои арсеналы крылатых ракет морского базирования, американские военные забывают, что в конце прошлого века именно США были лидерами в этой сфере, отмечают аналитики. Именно поэтому многие эксперты критиковали ДРСМД, поставивший в своё время под запрет ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, — такими вооружениями на тот момент обладал СССР. При этом ракеты аналогичной дальности морского и воздушного базирования договор не затрагивал.

Поэтому после подписания договора в 1987 году СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США.

Однако сейчас баланс сил на море в целом выровнялся, считают эксперты.