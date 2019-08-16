Характерные переломы: Эксперты заявляют о "намеренном убийстве" Эпштейна - СМИ

По словам специалистов, об этом свидетельствуют множественные переломы костей, а также характерное повреждение в области шеи. Информацию об этом передает The Washington Post со ссылкой на неназванные источники. Причем характер повреждений говорит именно об умышленном убийстве.

Источники The Washington Post отметили, что эксперты пытаются получить дополнительную информацию о последних часах жизни Эпштейна. Так, они пытаются узнать, заходил ли кто-либо в камеру к нему. Ранее было известно, что охранники не проверяли мужчину в течение нескольких часов.

Тело миллиардера обнаружили 10 августа около 7:30 утра. Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек.

Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Мужчине также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.