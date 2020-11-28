Харакири по-украински, или Как власти страны уступили свою территорию НАТО для войны против России • 51 • Украина



А что? Разве не так выглядит Украина перед мировой общественностью?



А теперь поговорим о том, кто виноват. Уж кто-кто, а Россия тут не причем. Виноваты сами украинцы, точнее их продажная власть, которая довела свою страну до социального коллапса. Чиновники в погоне за звание «кто лучший патриот» делают все возможное и невозможное, чтобы как можно больше нагадить России.



Украина, как Ева, однажды поддалась искушению со стороны Запада и окунулась головой вниз в бездну интриг. Она до сих пор не может вылезть из этой пучины, да и особо не старается. Однако нет никаких гарантий, что змий-искуситель когда-нибудь подаст «руку», чтобы вытащить свою марионетку из этой бездны.



В данной ситуации жаль мирных жителей. Пока их власть выслуживается перед коллективным западом, страдает обычный народ. Братский народ понимает, что Украина стала полем боя для возможной войны Запада против России.



На это, в частности, попросил обратить внимание депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» напомнил про принятую Петром Порошенко стратегию национальной обороны, которая предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией. Вот и получается, что Киев стал плацдармом для возможных военных действий. Кузьмин считает, что этот документ — верх цинизма. Депутат также назвал всю эту ситуацию государственным преступлением.



Как показывают сегодняшние реалии, нынешний президент Украины недалеко ушел от своего предшественника. Владимир Зеленский недавно подписал указ, разрешающий странам НАТО на протяжении года проводить учения на украинской территории, что, собственно, мы и видим. Вдоль российско-украинской границы все чаще можно наблюдать полеты американских и британских военных самолетов.



А если представить наихудший сценарий? Вдруг натовские бомбардировщики решат отработать «вторжение», «бомбежку» и «отход назад»? Думаете, Россия будет просто на это смотреть? Решив, что на ее территорию вторгся противник, из Кремля придет приказ атаковать. И все… Первым под удар попадется Украина со всеми ее мирными жителями. США глазом не моргнет, тогда как именно они подставили и подставляют под удар незалежную.



Не знаю, есть ли на Земле более безнравственная страна, как Америка?! «Вступила Украина в ЕС. Сидят два кума хохла выпивают. Один спрашивает: ну шо? Второй отвечает: Да х...я этот ЕС — я без работы, жена в Италии полы моет, сын вышел замуж за немца, дочь прocтитyткa во Франции!!! А во всем виноваты Москали!!! Говорили нам: не вступайте в ЕС, не вступайте в ЕС!!! Знали падлюки, шо мы назло сделаем!!!»А что? Разве не так выглядит Украина перед мировой общественностью?А теперь поговорим о том, кто виноват. Уж кто-кто, а Россия тут не причем. Виноваты сами украинцы, точнее их продажная власть, которая довела свою страну до социального коллапса. Чиновники в погоне за звание «кто лучший патриот» делают все возможное и невозможное, чтобы как можно больше нагадить России.Украина, как Ева, однажды поддалась искушению со стороны Запада и окунулась головой вниз в бездну интриг. Она до сих пор не может вылезть из этой пучины, да и особо не старается. Однако нет никаких гарантий, что змий-искуситель когда-нибудь подаст «руку», чтобы вытащить свою марионетку из этой бездны.В данной ситуации жаль мирных жителей. Пока их власть выслуживается перед коллективным западом, страдает обычный народ. Братский народ понимает, что Украина стала полем боя для возможной войны Запада против России.На это, в частности, попросил обратить внимание депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» напомнил про принятую Петром Порошенко стратегию национальной обороны, которая предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией. Вот и получается, что Киев стал плацдармом для возможных военных действий. Кузьмин считает, что этот документ — верх цинизма. Депутат также назвал всю эту ситуацию государственным преступлением.Как показывают сегодняшние реалии, нынешний президент Украины недалеко ушел от своего предшественника. Владимир Зеленский недавно подписал указ, разрешающий странам НАТО на протяжении года проводить учения на украинской территории, что, собственно, мы и видим. Вдоль российско-украинской границы все чаще можно наблюдать полеты американских и британских военных самолетов.А если представить наихудший сценарий? Вдруг натовские бомбардировщики решат отработать «вторжение», «бомбежку» и «отход назад»? Думаете, Россия будет просто на это смотреть? Решив, что на ее территорию вторгся противник, из Кремля придет приказ атаковать. И все… Первым под удар попадется Украина со всеми ее мирными жителями. США глазом не моргнет, тогда как именно они подставили и подставляют под удар незалежную.Не знаю, есть ли на Земле более безнравственная страна, как Америка?! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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