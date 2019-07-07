Хаос в Ливии и конфликт США с Ираном грозят Европе второй волной беженцев

Плоды вмешательства Запада в дела других стран

Кризис либерализма, или «закат Европы», растянувшийся на сто с лишним лет, фатально разводит в противоположные стороны слова и дела, идеологию и практику «коллективного Запада». Так произошло с интервенцией в Ливию.

«Гуманитарная акция» государств-членов НАТО в этой североафриканской стране, предпринятая в 2011 году, не имела ничего общего с гуманизмом. Операция, объявленная актом освобождения от «диктаторского режима Муаммара Каддафи» во имя демократии, превратила территорию порядка, какой была Ливийская Джамахирия, в территорию хаоса. После зверского убийства Каддафи Ливия стала полем непрекращающихся вооружённых стычек, которые даже трудно назвать гражданской войной.

В настоящее время в Ливии существуют два враждующих правительства, между которыми периодически вспыхивают боевые действия. По всей территории действует ливийский филиал запрещённого в РФ «Исламского государства» (ИГ). В городах правят бал банды уголовников, производственная деятельность в стране сведена к минимуму.

Более полумиллиона ливийцев, по оценке ООН, вынуждены были бежать из своих домов, немалая часть их уже переправилась в Европу. Ливия превратилась в громадный перевалочный пункт беженцев из других государств Африки. С ливийского побережья открывается кратчайший морской путь в Италию и на Мальту, здесь действуют организованные группы, которые переправляют беженцев с Ближнего Востока и стран Чёрной Африки южнее Сахары.

В Евросоюзе сейчас ужесточили въездное законодательство, суда с беженцами перехватываются и возвращаются в Ливию. Тысячи возвращённых беженцев скапливаются в ливийских лагерях. Сколько их проживает вне лагерей, не возьмётся подсчитать никто. В лагерях не хватает продовольствия и воды, распространено насилие. Беженцы живут, подчиняясь законам войны, скрываясь от обстрелов, а заодно от охотников за рекрутами, которые пытаются набрать молодых мигрантов в сражающиеся друг с другом армии. Однако, как ни скрывайся, беженцев постоянно накрывает волной военных действий, которые ведут противоборствующие группировки.

Ночью 3 июля по одному из лагерей беженцев в городе Таджура был нанесён авиационный удар, в результате которого были убиты 53 человека и 130 человек были ранены. Лагерь оказался в полосе боёв между армией фельдмаршала Халифы Хафтара и войсками так называемого правительства национального единства Ливии..

В этих условиях попытки беженцев просочиться в Европу не прекращаются. С начала апреля в Ливию были возвращены более тысячи человек, пытавшихся переправиться в Европу. Сотрудники ООН, работающие в 36 ливийских лагерях, сообщают, что администрация лагерей занимается контрабандой «живого товара», содержит людей в рабских условиях, применяет насилие над женщинами. Нередки случаи доведения людей до самоубийства.

Евросоюз осуждает авиаудары по лагерям беженцев, требует расследований и при этом ужесточает иммиграционное законодательство. Бои в Ливии и наступление летнего штиля на Средиземном море подтолкнут беженцев к новым попыткам переправиться в Европу, пренебрегая риском погибнуть в пути. Количество погибших в 2019 году уже вдвое превысило среднестатистический показатель прошлого года, когда, по данным Международной организации по миграции, погибал каждый десятый.

Плохие новости для Европы на этом не кончаются. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что, если конфликт между США и Ираном получит развитие, возникает опасность, что три миллиона афганцев, которые, спасаясь от войны в Афганистане, нашли прибежище в Иране, тоже двинутся в направлении Европы. Проблема наплыва новой огромной волны беженцев станет неизбежной.