«Хаос только усилится»: к чему могут привести планы Байдена по укреплению сотрудничества с «демократическими» странами

Джо Байден намерен решать вопросы, касающиеся отношений с Ираном, Россией и КНР не «в одиночку», а в союзе с другими странами. Об этом политик заявил, обсуждая выход США из ядерной сделки с Тегераном в 2018 году. Байден планирует провести «международный саммит по демократии» в первый год своего президентства, на который будут приглашены государства, «разделяющие ценности США». Эти намерения уже поддержали в Евросоюзе. По мнению экспертов, Байден рассчитывает вернуться к неолиберальному курсу времён Обамы. В то же время полного восстановления отношений между США и Европой ожидать не стоит, отмечают аналитики.

Избранный президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что намерен придерживаться многостороннего подхода в отношении Ирана, России, КНР и других стран.

Особое внимание Байден уделил Исламской Республике Иран. Политик подчеркнул, что Вашингтон не может позволить Тегерану получить ядерное оружие, а также в очередной раз раскритиковал решение Трампа выйти из ядерной сделки в 2018 году. По словам избранного президента, благодаря этому шагу иранские власти лишь приблизились к возможности получить ядерное оружие.

«Все эти проблемы, как мне кажется, будет очень сложно решить. Но я знаю одно: в одиночку мы не справимся. Именно поэтому для решения целого спектра проблем, касающихся не только Ирана, но также России, Китая и прочего, мы должны быть частью большой группы», — заявил Байден.

Напомним, Байден и прежде критиковал Трампа за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Накануне он сообщил, что намерен вернуться к переговорам с Тегераном после вступления в должность главы государства.

«Сидеть во главе стола»

Отметим, что Байден достаточно давно говорит и о реставрации прежних отношений между США и их союзниками. Ещё весной в колонке для журнала Foreign Affairs он пообещал провести «Саммит за демократию» в случае своей победы на выборах.

По мнению политика, за годы президентства Трампа авторитет и влияние Соединённых Штатов в мире уменьшились. Байден уверен, что 45-й хозяин Белого дома систематически пренебрегал союзническими отношениями с партнёрами Вашингтона.

Чтобы восстановить былую репутацию государства, американские власти должны укрепить демократию в собственной стране, написал тогда Байден. Для этого он пообещал провести в случае своей победы ряд реформ.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Одновременно Байден намерен предложить лидерам других стран вернуть вопросы укрепления демократии в международную повестку. Провести посвящённый этому саммит планируется уже в первый год президентства демократа. К участию в таком мероприятии будут приглашены организации гражданского общества из всех стран.

«Сотрудничество с другими странами, которые разделяют наши ценности и цели, не свидетельствует о глупости Соединённых Штатов», — написал Байден.

Он подчеркнул, что для Белого дома это сотрудничество выступает «залогом усиления безопасности и достижения большего успеха».

«Мы увеличиваем собственные силы, расширяем наше присутствие в мире и повышаем наше влияние, одновременно разделяя глобальную ответственность с заинтересованными партнёрами», — говорится в программной статье Байдена.

Комментируя текущие внешнеполитические заявления Байдена и его предыдущие программные тезисы, аналитики констатируют, что избранный президент готовится «вернуть США к типичной неолиберальной парадигме».



«Он хочет, чтобы Америка встала во главе коллективного Запада. Это нужно, чтобы продвигать интересы США, представляя их как позицию всего западного мира. Те же претензии Вашингтона к Китаю Байден намерен преподнести как мнение целого ряда государств», — пояснил разговоре с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По его мнению, администрация Байдена сделает всё возможное, чтобы воссоздать механизм для международного согласования санкций против таких стран, как Россия и Китай.

«США демонстративно возвращаются к курсу времён Обамы и Клинтон, но в американском обществе по этому вопросу есть серьёзный раскол. А в мире эта политика и вовсе привела в своё время к хаосу, потому что Вашингтон не мог справиться с глобальным лидерством», — добавил Суздальцев.

Похожей точки зрения придерживается главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Вопрос о том, полезно ли для американцев стремление властей к мировой гегемонии — главный предмет противоречий в Америке. Феномен популярности Трампа был связан с тем, что глобальные интересы США достигались до него за счёт американского народа. При Байдене этот курс возродится, чтобы США могли «сидеть во главе стола» западных стран», — пояснил эксперт в беседе с RT.

«Ностальгия по временам Обамы»

В Евросоюзе уже приветствовали предложение Джо Байдена провести Саммит за демократию. Об этом говорится в стратегии перезапуска отношений с Вашингтоном, которую разработала и опубликовала Еврокомиссия.



«С помощью конкретных предложений о сотрудничестве с будущей администрацией Байдена мы ясно даём нашим американским друзьям и союзникам понять: давайте смотреть в будущее, а не в прошлое, давайте вдохнём новую жизнь в наши отношения», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представляя стратегию.

Новая повестка трансатлантических отношений охватывает четыре сферы: борьбу с пандемией коронавируса, климатические вопросы, торговлю и укрепление демократии.

Жозеп Боррель

Reuters

© Olivier Matthys/Pool

В документе также отмечается, что «трансатлантическое сотрудничество по России продолжит иметь ключевое значение», особенно в том, что касается соблюдения международного права.

«Это предполагает, среди прочего, защиту территориальной целостности и энергетической безопасности наших восточных партнёров. Украина находится в числе приоритетных стран-партнёров, для которых поддержка США жизненно важна для совместного обеспечения безопасности и проведения амбициозной программы реформ», — говорится в стратегии.

При этом ранее глава европейской дипломатии отмечал, что отношения США и Евросоюза вряд ли вернутся к тому уровню, какой был до президентства Трампа.

Боррель выразил уверенность, что Байден не станет рассматривать Европу в качестве противника, США и ЕС и в дальнейшем будут союзниками и партнёрами.

«Но мы должны быть реалистами: за эти годы в основе американского общества произошли большие изменения, которые останутся и после Трампа», — приводит слова Борреля издание El Pais.

С этой оценкой согласен Владимир Васильев.

«За годы пребывания Трампа у власти многое изменилось на международной арене. А у европейских лидеров появилась ностальгия по временам Обамы», — отметил эксперт.

Дружба в одну сторону

Политологи напоминают, что заметное охлаждение в отношениях США и их союзников наступило, когда главой Белого дома стал Трамп, который существенно трансформировал внешнеполитический курс Вашингтона.

Так, одним из первых шагов Трампа на президентском посту стал вывод США из Парижского соглашения по климату — Белый дом объявил об этом в июне 2017 года.

На это решение негативно отреагировала Европа. Напомним, соглашение было принято в 2015 году 197 государствами. Договор направлен на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу с целью не допустить повышения среднегодовой температуры на планете более чем на 2 °C от доиндустриального уровня. Сегодня в документе участвуют 189 стран — Евросоюз, ратифицировавший Парижское соглашение в 2016-м, остаётся его активным сторонником.

Кроме того, в 2018-м Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Договор был подписан в 2015 году Ираном и странами «шестёрки» — США, Россией, КНР, Францией, Великобританией и ФРГ. По условиям этого соглашения, Иран освобождался от санкций в обмен на гарантии не заниматься разработкой ядерного оружия.

Подписание Парижского соглашения по климату государственным секретарём США в 2016 году

AFP

© Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

После выхода из сделки Вашингтон не только восстановил ограничительные меры в отношении Ирана, но также распространил их на третьи страны. Под американские ограничения могли попасть и европейские компании, которые продолжили бы сотрудничество с Ираном.

Администрация Трампа также изменила торговую политику США. В 2018 году Вашингтон поднял тарифы на импорт алюминия и стали из Европы, Канады и Мексики. В Париже это решение американской стороны сравнили с началом торговой войны — об этом заявил тогда министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста», — цитировало Ле Мэра Reuters.

Как предполагают эксперты, оптимизм европейских лидеров, вызванный результатами американских выборов, преждевременен.

«Европейский союз является субъектом международных отношений, но из-за того, что главную роль в НАТО играют США, ЕС всё равно связывает своё будущее с американскими интересами. В теории коалиционный подход, который предлагает Байден, должен ликвидировать хаос в международной системе координат. Но на самом деле речь идёт о попытке подчинить мир американским интересам, поэтому хаос только усилится», — считает Андрей Суздальцев.

В свою очередь, Владимир Васильев не сомневается, что новая администрация США попытается задействовать такой «коалиционный подход» прежде всего против России.

«Победа Байдена будет означать укрепление антироссийского фронта из числа союзников США. Сотрудничество, о котором говорит Байден, будет направлено исключительно на достижение американских интересов. США постараются за счёт коллективной тактики переложить большую часть издержек давления на Россию и другие страны на союзников, а себе оставить только выгоды», — подытожил эксперт.