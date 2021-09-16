Хаос с афганскими беженцами стоил поста второму министру иностранных дел

В Нидерландах покинула свой пост временно исполняющая обязанности главы МИД Сигрид Кааг.

В Нидерландах раскритиковали министров за безответственность в свете прошедшей эвакуации из Афганистана. Министрам иностранных дел и обороны пришлось объясняться за провал операции по вывозу контингента и сотрудничавших с ними местных жителей.

В итоге исполняющей обязанности министра иностранных дел Нидерландов Сигрид кааг был вынесен вотум недоверия. Через день после этого решения она подала в отставку с поста. При этом Кааг осталась во главе своей партии "Демократы 66".

Палата в ту же среду выразила вотум недоверия и министру обороны страны Анк Бейлевелд, однако та заявила, что не намерена подавать в отставку.

Накануне также из-за Афганистана попросили с поста главу МИД Великобритании. Доминик Рааб был снят с должности из-за критики его действий в отношении афганского кризиса. Особенно его упрекали за нежелание прервать отпуск.