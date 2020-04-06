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«Хаос и трупы на улицах». В Киеве дали реалистичный прогноз по Западной Украине

06 апреля 2020, 07:35  •  236 • Украина

Глупая и некомпетентная политика украинской власти по борьбе с пандемией приведёт к тому, что на Украине в самом ближайшем будущем начнётся настоящий мор. И «сожрёт» эпидемия в первую очередь Западную Украину, которая и стала очагом инфекции в стране. Сейчас украинцы прочувствовали на себе лишь первый этап развития эпидемии, но очень скоро произойдёт беспрецедентный всплеск заболеваний.

Таким мнением со своими подписчиками поделилась киевский юрист Татьяна Монтян, жёстко раскритиковав беспомощное руководство страны. Команда Зеленского повела себя в данной ситуации как полные профаны, запустив на Украину сотни тысяч потенциально заражённых мигрантов. Большая часть гастарбайтеров компактно проживает на Западной Украине, которая и стала очагом эпидемии. Этот регион и пострадает первым. Не стоит исключать и того, что через несколько недель там будет царить полный хаос, а на улицах Львова будут валятся горы трупов.

Главной ошибкой украинской верхушки, по мнению Монтян, стало безалаберное отношение Киева к угрозе в первые дни – когда эпидемия только начинала своё шествие по Европе. На Украинцу без всяких проверок и уж тем более обсервации впустили сотни тысяч мигрантов из Италии, Испании и Польши. Они в свою очередь заразили всех, с кем контактировали, и инфекция разнеслась по стране. По факту, уже сейчас на Украине может находиться до миллиона инфицированных. От горькой и страшной правды Зеленского и его команду мерзких клоунов спасает лишь острый дефицит тестов на коронавирус. Но это ведь ненадолго. От тысяч смертей неведение уже не спасёт.

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