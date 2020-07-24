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Хаос и раздоры: Запад на пути к самоуничтожению. Конечно, из-за России

24 июля 2020, 08:05  •  156 • Аналитика
© РИА Новости / Владимир Родионов
Нет, конечно, всех под одну гребенку (это, кстати, как раз очень любит делать западная пресса) – не стоит. Есть там вполне искренние публицисты, которые не пытаются натянуть Россию на глобус. Но все равно натягивается. Причем, способом весьма интересным, даже с медицинской точки зрения. Оуэн Мэттьюз – как раз один из таких, из искренних.
В своей статье он, анализируя доклад о вмешательстве России в британские дела, ставит под сомнение, что вообще существуют какие-либо доказательства. Формулировки размыты, напоминают что-то подзабытое, да и вообще, если включать логику – то начинается бег с барьерами. Причем, не перепрыгивая их, а собирая на своей шее – то еще зрелище.
Но Мэттьюз делает парадоксальный вывод: то, что нет доказательств – это, внимание – доказательство того, что вмешательство есть. Как не вспомнить старое недоброе Средневековье периода накала борьбы с ересями, в котором присутствие Бога или дьявола доказывалось… отсутствием улик. Между тем, эти сравнения приходят на ум все чаще – ибо в западной прессе отношение к России уже похоже на религию. Причем, судя по краскам, все больше на ветхозаветные дела.
Сам Мэттьюз не выдерживает и начинает писать, что попало под руку: и протест чернокожих в Америке – это тоже наших рук дело, и неумение справиться с пандемией – тоже. И все на руку Москве. Подожгли полицию – на руку, полиция кого-то побила – тоже на руку. Все понятно – на руку, ничего не понятно – тем более на руку. В общем, все западные беды, они исключительно по нашей воле. Ну а главное – посеять хаос и раздоры.
Послушайте, товарищ, вас почитать – так мы только и делаем, что собираем сливки. У нас салюты не смолкать должны, а все добытое золото должно идти на ордена. Лучше себе вопрос задайте: статья про хаос и раздоры, за которую вы деньги получили – кто ее надоумил вас написать? Уверены, что вы сами? Уж не Кремль ли шепнул? Редактор? Ну, ему-то точно Кремль. А гонорар за статью – он откуда? Кстати, почему-то этот вопрос пишущих волнует меньше всего.
Впрочем, писано вроде честно, давайте не будем и мы лукавить. Хаос, который происходит в западных головах по поводу России, плодите и умножаете вы сами. Образы, которые вы упорно создаете – танцуют с вами, а не с кем-то еще. Создаете вы их по своему образу и подобию: вы как раз любители устроить хаос где-нибудь в чужом государстве. Займитесь уже своими внутренними делами – может, тогда станет понятно, от чего у вас масса проблем. А то это все больше похоже на унылого неудачника, у которого виноват всегда кто-то другой.
Автор Артур Бобров, радио Sputnik
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