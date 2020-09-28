Хаос и бардак: в Раде обвинили власть Украины в крушении Ан-26

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Депутат уверен, что страной управляют далеко не профессионалы

Крушение военного транспортного самолета Ан-26, произошедшее недалеко от Харькова, было допущено из-за "мнимых реформ" и внутренних беспорядков украинских властей. Такое заявление сделал парламентарий, выступающий в Верховной раде, представитель фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива.



По словам политика, вооруженные силы Незалежной испытывают серьезные проблемы с техобеспечением. А проведенные реформы ничуть не улучшили положение дел. Реформирование и модернизация "разбились" о произошедшую недавно трагедию – Киев не спешит обновлять устаревшую советскую технику, заявляя при этом о "декоммунизации".

Действующая власть, считает Кива, не смогла продемонстрировать достойную реакцию на инцидент. Положение изменится лишь тогда, когда страной будут руководить "профессионалы".

Нардеп также заявил, что такие руководители несут угрозу жизням граждан – они были прекрасно осведомлены о том, что срок эксплуатации разбившегося военного транспортника давно истек.

"Гибель ребят на совести власти, которая допустила эту трагедию!" – заявил Кива.

Ан-26 потерпел крушение недалеко от Харькова 25 сентября. Предварительной версией случившегося остается неисправность одного из двигателей. Трагедия унесла жизни 26 человек.