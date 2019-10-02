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Хантсман заявил об «окне возможностей» для Москвы и Киева

02 октября 2019, 23:54  •  72 • Украина
Посол США в России Джон Хантсман считает, что для Москвы и Киева открывается «окно возможностей» из-за позитивных сдвигов в отношениях двух стран.
 
Reuters
 

«У президентов Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены (в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. — RT), заключённые были отпущены. То есть сейчас — важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать», — сказал он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Хантсман также заявил, что нормализация отношений между Россией и США зависит от «прогресса на украинском направлении».

Кроме того, посол не исключил визита в Москву нового советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена. 

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