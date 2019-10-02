|
Хантсман заявил об «окне возможностей» для Москвы и Киева
02 октября 2019, 23:54 • 72 • Украина
Посол США в России Джон Хантсман считает, что для Москвы и Киева открывается «окно возможностей» из-за позитивных сдвигов в отношениях двух стран.
Reuters
«У президентов Путина и Зеленского состоялись позитивные переговоры. Моряки были отпущены (в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. — RT), заключённые были отпущены. То есть сейчас — важное окно возможностей. И этот шанс нельзя упускать», — сказал он в интервью изданию «Коммерсантъ».
Хантсман также заявил, что нормализация отношений между Россией и США зависит от «прогресса на украинском направлении».
Кроме того, посол не исключил визита в Москву нового советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О'Брайена.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2019, 15:09
|
29 сентября 2019, 08:24
|
28 сентября 2019, 04:56
|
27 сентября 2019, 23:39
|
27 сентября 2019, 23:39
|
02 октября 2019, 01:09
|
01 октября 2019, 05:54