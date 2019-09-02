Хантсман рассказал об эмоциях в связи со скорым отъездом из России

Посол США в РФ Джон Хантсман, который покидает свой пост 3 октября, заявил, что будет скучать по России. Об этом он в понедельник, 2 сентября, сообщил в интервью kp.ru.

«Я буду скучать по многому из того, что пережил здесь: по теплоте и гостеприимству россиян, по их верности. Появляются настоящие друзья, а это не забывается. Потрясающий талант, находящий свое выражение в тех предметах, которые я видел в суздальском храме, или в музыке, от которой наворачиваются слезы на глаза, — это явления особого порядка. Такого не увидишь в других частях света», — признался дипломат.

По его словам, Россия огромная и очень разная страна, а ее главный ресурс — это жители, внесшие огромный вклад в мировую литературу и музыку. Хантсман отметил, что для него было честью работать в качестве посла США именно в РФ, так как это одно из самых важных дипломатических назначений в Соединенных Штатах.

20 августа New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность американского посла в России. Отмечается, что для назначения Салливану нужно будет получить одобрение американских законодателей. По информации издания, у него небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Россией.

6 августа в американских СМИ появились сообщения об отставке посла Джона Хантсмана, в тот же день информацию подтвердили в посольстве США в России. Свой пост он покинет 3 октября.

Российский сенатор Алексей Пушков посчитал уход Хантсмана с поста вполне логичным, поскольку Вашингтон «довел отношения с Россией до ручки». Хантсман признал, что в настоящее время он ничего не сможет сделать для разрешения ситуации, возникшей между двумя странами.

7 августа Wall Street Journal сообщила, что спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл входят в число возможных кандидатов на пост посла Соединенных Штатов в Москве.